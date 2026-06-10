توقعات الأرصاد الجوية: طقس حار ورطب حتى الثلاثاء

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن يسود طقس حار رطب خلال ساعات الصباح الباكر، وحار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أجواء معتدلة ليلًا ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر أن يسود، الخميس 11 يونيو 2026، طقس حار رطب خلال ساعات الصباح الباكر، وحار نهارًا على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، مع أجواء معتدلة ليلًا ومائلة للحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة سيؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين أعلى من درجات الحرارة المسجلة في الظل. وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

كما توقعت نشاطًا للرياح على فترات متقطعة بسرعة تتراوح بين 25 و35 كيلومترًا في الساعة، وذلك على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء. وأشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تقترب من 20% وعلى فترات متقطعة.

كما تتوافر فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر في بعض المناطق. وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية للعظمى و23 للصغرى، فيما تبلغ العظمى 29 درجة على السواحل الشمالية الغربية و30 درجة على السواحل الشمالية الشرقية. وتسجل مناطق شمال الصعيد 37 درجة مئوية للعظمى، بينما ترتفع في جنوب الصعيد إلى 44 درجة مئوية، لتكون الأعلى على مستوى الجمهورية.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين والجهات المعنية إلى متابعة التحديثات والنشرات الجوية الدورية، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة. وزير الخارجية: موقف مصر ثابت تجاه الحفاظ على أمن واستقرار منطقة القرن الأفريقيالأرصاد: طقس حار ورطب وشبورة مائية حتى الثلاثاء.. والعظمى بالصعيد 43 درجةوزير الخارجية: نؤكد أهمية المضي قدما في خطة الرئيس ترامب بشأن غزةرئيس الوزراء: توريد 4.6 مليون طن قمح من المزارعين حتى الآنمدبولي: التحول الرقمي يعيد تشكيل منظومة خدمات الاستثمار في مص





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