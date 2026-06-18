توقعات الأرصاد الجوية لليوم الخميس 18-6-2026: ارتفاع الرطوبة ورياح. بالإضافة إلى تصريحات ترامب حول وقف النشاط النووي الإيراني وتكلفة الحرب اليومية التي بلغت 700 مليون دولار.

تسلط هذه المقالة الضوء على توقعات الطقس ليوم الخميس الموافق 18-6-2026 وتناول أخبار سياسية تتعلق بتصريحات former الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . في مفاجأة غير متوقعة، أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في الدولة عن احتمالية حدوث تغيرات مناخية ملحوظة خلال اليوم، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع في نسبة الرطوبة ورياح معتدلة إلى قوية في بعض المناطق الساحلية.

وتنصح الهيئة المواطنين بعدمengaruh في الأنشطة الخارجية القاسية خلال فترات الذروة، خاصة أن الحرارة قد تصل إلى مستويات مرتفعة مما يزيد من الإحساس بالرطوبة. من ناحية أخرى، تطرق المقال إلى تصريحات الرئيس السابق دونالد ترامب حول النشاط النووي الإيراني وتكلفة الحرب، حيث أكد أن إدارته كانت نجحت في وقف البرنامج النووي الإيراني، مشيراً إلى أن التكلفة اليومية للحرب بلغت 700 مليون دولار. وقد أثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والدولية، خاصة في ضوء التطورات الجارية في المنطقة





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الطقس الأرصاد الجوية الخميس 18-6-2026 الرطوبة الرياح دونالد ترامب النشاط النووي الإيراني تكلفة الحرب 700 مليون دولار

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