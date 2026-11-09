توقعات الأرصاد الجوية لطقس مصر يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026

تتجه حالة الطقس في مصر نحو أجواء خريفية متنوعة حيث يسود طقس معتدل نهارًا وبارد ليلًا، مع نشاط للرياح وسقوط أمطار على السواحل الشمالية وتكون شبورة مائية صباحًا، كما تتباين درجات الحرارة بين ارتفاعات في جنوب سيناء وانخفاضات في المرتفعات الجبلية.

تشهد مصر اليوم الاثنين التاسع من نوفمبر عام ألفين وست وعشرين تحولاً واضحاً في أنماط ال طقس مع سيطرة الأجواء الخريفية التي تتسم بتباين ملحوظ بين درجات الحرارة نهاراً وليلًا، حيث يسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يميل ال طقس إلى البرودة الشديدة خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر على كافة الأنحاء، مما يستدعي ارتداء الملابس الثقيلة خلال تلك الفترات من اليوم.

وتؤكد الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هذا التباين الحراري مصحوب بنشاط ملحوظ في حركة الرياح التي تتراوح سرعتها بين ثلاثين وأربعين كيلومتراً في الساعة، مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة الفعلية ويجعل الأجواء أكثر برودة مما هي عليه في الواقع. وتشير التوقعات إلى أن الأمطار ستستقر على مناطق محددة من شمال البلاد، حيث من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث تقارب الأربعين بالمائة على فترات متقطعة، بينما تقل هذه النسبة إلى عشرين بالمائة في جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع وجود احتمالية ضعيفة جداً لتمدد هذه الأمطار الخفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

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تحذيرات من الشبورة المكانية وتفاصيل درجات الحرارة

كما يحذر خبراء الأرصاد من تشكل شبورة مائية كثيفة خلال ساعات الصباح الأولى، وتحديداً بين الرابعة والخامسة صباحاً وحتى التاسعة، والتي قد تقلل من مدى الرؤية الأفقية على الطرق السريعة والمراحي الرئيسية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وهو ما يتطلب حذر شديد من قبل السائقين لتجنب الحوادث المرورية المحتملة. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى رقماً متوسطاً يبلغ تسعة عشر درجة كمتوسط عام، حيث تصل العظمى إلى أربع وعشرين درجة والصغرى إلى ست عشرة درجة، بينما تسجل العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة السادس من أكتوبر درجات حرارة مماثلة مع عظمى تبلغ خمساً وعشرين درجة وصغرى خمسة عشر درجة.

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وعلى سواحل البحر الأحمر، تسجل مناطق مثل شلاتين وأبرق أعلى درجات الحرارة على مستوى الجمهورية حيث تصل العظمى إلى ثلاثين درجة مئوية، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير في مناطق الجبال العالية مثل سانت كاترين في جنوب سيناء التي لا تتجاوز عظمى درجات الحرارة فيها سبعة عشر درجة مع انخفاض الصغرى إلى سبعة درجات، مما يعكس التنوع الجغرافي والمناخي الكبير الذي تشهده البلاد في هذا الوقت من العام. وتشهد مدن البحر الأحمر والغردقة وشرم الشيخ أجواء دافئة ومريحة تناسب السياحة والاستجمام، حيث تتراوح العظمى بين سبعة وعشرين وتسعة وعشرين درجة، بينما تتأثر محافظات الصعيد بأجواء معتدلة نهاراً وباردة ليلاً، مع تسجيل قنا والأقصر درجة حرارة عظمى تبلغ سبعاً وعشرين درجة، مما يؤكّد استمرار التأثيرات الخريفية في جميع ربوع البلاد.