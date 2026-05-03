توقعات حالة الطقس في مصر يوم الاثنين 4 مايو 2026: انخفاض في درجات الحرارة وظواهر جوية متنوعة

تحديثات حول حالة الطقس المتوقعة في مصر يوم الاثنين، بما في ذلك درجات الحرارة، والظواهر الجوية مثل الشبورة المائية والأمطار والرياح النشطة، ونصائح للمواطنين.

تشهد حالة الطقس في مصر يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2026 تغيرات ملحوظة وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية. من المتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم الأنحاء، بالتزامن مع ظهور ظواهر جوية متنوعة تؤثر على حركة المواطنين وأنماط حياتهم اليومية في مختلف المحافظات.

ستبدأ الأجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ثم تتحول تدريجيًا إلى طقس مائل للحرارة، وقد يصل إلى حار خلال ساعات النهار في أغلب المناطق. بينما ستظل السواحل الشمالية معتدلة الحرارة، ويعود الطقس إلى البرودة خلال الليل، مما يعكس تباينًا كبيرًا في درجات الحرارة على مدار اليوم.

وتشير التوقعات إلى تكون شبورة مائية كثيفة نسبيًا على بعض الطرق الرئيسية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، وذلك خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا. يجب على السائقين توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في هذه الساعات المبكرة. كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، على فترات متقطعة.

وهناك أيضًا احتمالية ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بشكل محدود إلى القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع نشاط في حركة الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتشهد بعض مناطق سواحل البحر المتوسط اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 55 و75 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى ما بين 3 و4 أمتار، وهو ما يستدعي الحذر الشديد من قبل الصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، ستسجل القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، بينما ستسجل الإسكندرية العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة. وفي مطروح، ستكون العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة.

أما في محافظات الصعيد، فسترتفع درجات الحرارة نسبيًا، حيث ستسجل سوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة. وتسجل أسوان أعلى درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة. ويوصي خبراء الأرصاد الجوية بارتداء ملابس مناسبة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، والقيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر للرياح المحملة بالأتربة، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر للحصول على أحدث التحديثات حول حالة الطقس





