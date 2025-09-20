توقعات الأرصاد الجوية: طقس معتدل في الصباح.. وحار ورطب نهارًا.. واضطراب في الملاحة

هيئة الأرصاد الجوية تتوقع طقسًا معتدلًا في الصباح الباكر، وحارًا ورطبًا خلال النهار، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد. تحذيرات من شبورة مائية واضطراب في الملاحة البحرية، بالإضافة إلى أخبار عن انطلاق العام الدراسي، ونتائج رياضية، ومستجدات في القضية الفلسطينية.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الأحد الموافق 21 سبتمبر، حيث من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، على أن يتحول إلى حار ورطب خلال النهار في معظم المناطق، وشديد الحرارة في جنوب الصعيد. أما خلال الليل، فسيكون الطقس مائلاً للحرارة ورطبًا في بدايته، ثم يعتدل في نهايته.

وقد صرح الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، بأنه من المتوقع أيضًا تشكل شبورة مائية في الفترة ما بين الساعة 4:00 و 8:00 صباحًا على مناطق واسعة من شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة في الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب ذلك سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق. يجب الانتباه إلى أنه من المتوقع أيضًا اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 30 و 50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 و 2.5 متر. وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينة حلايب. هذه التوقعات تعكس التقلبات الجوية المعتادة في هذا الوقت من العام، وتهدف إلى تزويد المواطنين بالمعلومات اللازمة لاتخاذ الاحتياطات المناسبة.\بخصوص درجات الحرارة المتوقعة، من المتوقع أن تشهد القاهرة الكبرى درجات حرارة تتراوح بين 23 درجة مئوية كحد أدنى و 33 درجة مئوية كحد أقصى. أما في مدينة 6 أكتوبر، فستكون درجات الحرارة بين 22 درجة مئوية كحد أدنى و 34 درجة مئوية كحد أقصى. وفي وادي النطرون، من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 23 درجة مئوية كحد أدنى و 33 درجة مئوية كحد أقصى. الزقازيق ستشهد درجات حرارة مماثلة لوادي النطرون، مع 22 درجة مئوية كحد أدنى و 33 درجة مئوية كحد أقصى. أما دمياط، فستكون درجات الحرارة فيها بين 24 درجة مئوية كحد أدنى و 30 درجة مئوية كحد أقصى. السويس ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، حيث ستتراوح بين 23 درجة مئوية كحد أدنى و 34 درجة مئوية كحد أقصى. رأس سدر ستكون أكثر حرارة، مع درجات حرارة بين 23 درجة مئوية كحد أدنى و 36 درجة مئوية كحد أقصى. الطور ستشهد درجات حرارة بين 24 درجة مئوية كحد أدنى و 31 درجة مئوية كحد أقصى. الإسكندرية ستكون معتدلة، مع درجات حرارة بين 22 درجة مئوية كحد أدنى و 30 درجة مئوية كحد أقصى. السلوم ستكون الأبرد نسبيًا، مع درجات حرارة بين 21 درجة مئوية كحد أدنى و 29 درجة مئوية كحد أقصى. مرسى علم وأبو رماد ستشهدان درجات حرارة مرتفعة، حيث ستتراوح بين 26 درجة مئوية كحد أدنى و 35 درجة مئوية كحد أقصى. بني سويف ستكون معتدلة، مع درجات حرارة بين 21 درجة مئوية كحد أدنى و 33 درجة مئوية كحد أقصى. سوهاج وأسوان ستشهدان درجات حرارة مرتفعة، حيث ستتراوح في سوهاج بين 23 درجة مئوية كحد أدنى و 35 درجة مئوية كحد أقصى، وفي أسوان بين 25 درجة مئوية كحد أدنى و 38 درجة مئوية كحد أقصى. هذه التفاصيل تساعد المواطنين على التخطيط ليومهم وفقًا لظروف الطقس المتوقعة في كل منطقة.\بالإضافة إلى توقعات حالة الطقس، يتضمن هذا الموجز بعض الأخبار الأخرى. فقد تم الإعلان عن انطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس. وفي مجال الرياضة، فاز مانشستر يونايتد على تشيلسي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي. كما وردت أخبار عن قيام الأهلي بالمطالبة بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا. هناك أيضًا تقارير عن الدور التاريخي للقاهرة في حماية غزة، حيث أكدت قيادات الأحزاب على موقف مصر المستمر في دعم القضية ورفض التهجير. رئيس حزب الجيل أشار إلى أن مصر هي الداعم الأول لغزة، في حين أشارت أحزاب أخرى إلى أن القاهرة تواجه مخططات تستهدف تصفية القضية. من جهة أخرى، أُثيرت تكهنات حول تفاوض الأهلي مع فايلر ورامون دياز لخلافة ريبيرو. وفي سياق آخر، صدر حكم بحبس وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري على التيك توكر بوبا اللدغة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة. هذه الأخبار تعطي لمحة عامة عن الأحداث الجارية في مختلف المجالات، وتبرز أهمية متابعة التطورات المحلية والإقليمية





youm7 / 🏆 7. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة شبورة مائية ملاحة بحرية أخبار رياضية غزة القضية الفلسطينية أخبار محلية

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين