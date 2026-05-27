توقعات الطقس لعيد الأضحى 2026: أجواء مستقرة مع ثلاث ظواهر جوية رئيسية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقع أجواءً مستقرة خلال عيد الأضحى مع ظهور شبورة مائية، أمطار خفيفة، ورياح متقطعة، مع إشعارات بارتفاع درجات الحرارة في الجنوب وسقوط الأمطار في الشمال.

مع حلول عيد الأضحى المبارك في عام 2026، يولي المواطنون اهتماماً بالغاً بتوقعات الطقس ، إذ يتطلعون إلى معرفة الأحوال المناخية المتوقعة خلال أيام العيد، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة تدريجياً مع نهاية شهر مايو وبداية يونيو.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل دقيقة حول حالة الطقس المتوقعة من 27 مايو وحتى 1 يونيو 2026، مؤكدة أن الأجواء ستكون مستقرة نسبيًا في معظم أرجاء الجمهورية، مع ظهور ثلاثة ظواهر جوية رئيسية تستوجب الانتباه: الشبورة المائية، وفرص الأمطار الخفيفة، ونشاط الرياح. تهدف الهيئة إلى توفير معلومات شاملة تساعد المواطنين على التخطيط لكشط العيد والانتقال إلى المدن الساحلية أو قضاء وقتهم في المتنزهات والحدائق العامة.

في ساعات الصباح الباكر، سيظهر تراجعاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث تنخفض إلى مستويات معتدلة تتيح خروجاً وركوباً للنصائح الثانية للمجلدات. أما النهار فهو متوقع أن يكون حاراً، ولا سيما في مناطق معروفة بالحرارة الدافئة، مثل القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وشمال الصعيد، في حين تفقد المحافظات الجنوبية درجات الحرارة تتجاوز الأرقام العادية، وتصل إلى 40 درجة مئوية في المحافظات الجنوبية الأكثر.

في الليل، تتحسن الأجواء بشكل واضح، حيث تنخفض درجات الحرارة مرة أخرى لتصبح تدعم الفصول البرية وأوقات الراحة والتنزه في الشوارع والشواطئ. تتضمن الرسالة التنبؤية للهيئة تحذيراً من ثلاث ظواهر جوية رئيسية خلال إجازة عيد الأضحى، مع توجيه نصائح للمهتمين بالإنقاذ الشخص. أولاً، ستظهر شبورة مائية كثيفة صباحاً، خاصة في القطاعات الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، وتؤثر على مستوى الرؤية الأفقية وقد تعيق قيادة المركبات في ساعات راح.

ثانيًا، يظهر احتمال أمطار خفيفة تكاد تتحول فقط إلى سحب بالراحلة، مؤثّرة على سواحل شواطئ الوجه البحري والشمال، لكنه قد يسبب اضطرابات بسيطة في النشاط اليومي. ثالثًا، يتوقع نشاط الرياح المتقطع خلال فترة العيد مع الارتفاع في المنطقة المتوسطة، ما يساهم في تبريد الجو وتخفيف المحترقات.

من جانب آخر، أصدرت الهيئة نصائح قيمة للمواطنين، حيث أكد فيها أن الطقس العام ملائم للخروج والسفر، ما يتيح للناس الاستمتاع بأيام العيد دون خوف من الظروف المرتبطة بالحرارة العالية أو الانخفاض المفاجئ في الرؤية. مع التواصل المستمر عبر وسائل الإعلام، أعلن الخبراء أن توزيع الرياح الجيد وسقوط الأمطار الخفيفة يساهمان في جعل العيد أكثر راحة ونقاهة، مقارنة بالموسم الماضي الذي شهد موجات مشحونة بالحرارة الشديدة.

في الختام، يدعو الهيئة جميع المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية للطقس وتطبيق التوجيهات الوقائية، بما في ذلك ارتداء القبعات والكمامات الواقية من الشمس، وتجنب التنقل في أوقات الذروة الحرارية، والإبقاء على رطوبة الجلد الكافية، لتقليل خطر الإصابة وتقدير إيجابي لبيئة العيد





