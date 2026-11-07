الهيئة العامة للأرصاد تحذر من شبورة مائية وأمطار على السواحل وشمال الصعيد مع نشاط للرياح الأحد 8 نوفمبر 2026 وتوقعات بتأثيرات مناخية واضحة.

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 على أغلب الأنحاء، مع ميل طفيف للحرارة على جنوب الصعيد، بينما تسود حالة من البرودة خلال الليل وفي ساعات الصباح الباكر على معظم المناطق.

تفاصيل الشبورة المائية وأمطار السواحل

أوضحت الهيئة أن الشبورة المائية ستكون متوقعة من الساعة 4 إلى 9 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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كما أشارت التوقعات إلى وجود فرص لأمطار خفيفة إلى متوسطة، بنسبة حدوث تصل إلى 30% تقريبًا، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، خاصة مناطق شمال الوجه البحري وشمال سيناء، على فترات متقطعة.

توقعات أمطار جنوب الوجه البحري

أضافت الهيئة وجود فرص أمطار خفيفة، بنسبة حدوث 20% تقريبًا، على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس، وقد تمتد هذه الأمطار إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظة البحر الأحمر، على فترات متقطعة.

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وتشير التوقعات إلى نشاط الرياح أحيانًا على أغلب الأنحاء، مما يساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في هذه المناطق خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات بحرية ونشاط رياح على المتوسط

تشهد بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط اضطرابًا في الملاحة البحرية، وتشمل مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، مع سرعة رياح تتراوح بين 40 و50 كم/س.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الأمواج在这些 المناطق سيرتفع من مترين إلى 3 أمتار، مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل المارة وركاب المراكب.

مقولة عبد الواحد النبوي حول الثقافة والتعليم

في سياق متصل، صرح عبد الواحد النبوي بأن الثقافة والتعليم هما جناحان الأمة لحفظ الهوية وتحصين الأبناء، مما يعكس أهمية الجانب المعنوي بجانب التطورات الجوية.