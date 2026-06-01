توقعات الطقس في مصر: حرارة شديدة وضباب صباحي على الطرق وأمطار خفيفة محتملة

توقعات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية sweeping الطقس خلال الأيام المقبلة: ارتفاع شديد في درجات الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، وفرص أمطار خفيفة ورعدية يوم الأربعاء، ونشاط للرياح يخفف الأجواء. وتحذير من ضباب الصباح الباكر على الطرق السريعة المؤدية من وإلى شمال البلاد. نصيحة للمواطنين بمتابعة النشرات الرسمية واتخاذ الاحتياطات.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر تُعلن عن توقعاتها لحالة ال طقس خلال الأيام المقبلة، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد طقس ًا معتدل ال حرارة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما يكون شديد ال حرارة نهارًا على أغلب المناطق وحارًا على السواحل الشمالية.

ويسود طقس معتدل إلى مائل للحرارة خلال ساعات الليل. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع نسب الرطوبة إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس عن القيم المتوقعة في الظل بفارق يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين. وتحذر الهيئة من انخفاض الرؤية الأفقية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما يستدعي الحذر أثناء القيادة في الساعات المبكرة.

كما تتوقع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء 3 يونيو على مناطق من الصحراء الغربية، وقد تكون رعدية أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20% على بعض المناطق. وتنشط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الأربعاء 3 يونيو وحتى الأحد 7 يونيو على فترات متقطعة، مما قد يسهم في تلطيف الأجواء ببعض المناطق. وتنصح الهيئة المواطنين بمتابعة التحديثات والنشرات الجوية الرسمية بشكل مستمر، خاصة في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة.

وتشمل التوقعات التفصيلية درجات الحرارة المتوقعة ليومي الأربعاء والأحد في عدة مناطق: - الأربعاء: العظمى 37 والصغرى 24. - الأحد: العظمى 36 والصغرى 24. - الجمعة: العظمى 32 والصغرى 20. - الأربعاء (منطقة أخرى): العظمى 41 والصغرى 27.

- الأحد (منطقة أخرى): العظمى 39 والصغرى 26. - الجمعة (منطقة أخرى): العظمى 43 والصغرى 30. بالنظر إلى تنوع التوقعات، يتضح أن بعض المناطق ستشهد حرارة قياسية مع قيم عظمى تتجاوز 40 درجة مئوية، بينما تبقى outras مناطق معتدلة نسبيًا. كما أن نشاط الرياح قد يخفف من حدة الحرارة في بعض الأماكن، لكن الرطوبة العالية ستزيد من الإحساس بالحر.

وعليه، يُنصح باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة لكبار السن والأطفال ومرضى الحساسية، وتجنب الخروج خلال فترة الذروة الحرارية من الظهر حتى العصر، و观 observation of تحذيرات الهيئة بشأن الضباب الكثيف على الطرق السريعة صباحًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذه التوقعات تأتي في إطار موجة حرارة واسعة النطاق قد تؤثر على أنماط الحياة اليومية، خاصة للعاملين في الهواء الطلق وم最后一 منظمي الرحلات الترفيهية. وقد Gregor.parseInt الطلب على الكهرباء بسبب كثافة استخدام التبريد، مما قد يؤثر على استقرار الشبكة.

كما أن ارتفاع درجات الحرارة قد يزيد من احتمالية نشوب الحرائق في المناطق الزراعية والغابات، لذا يجب تعزيز إجراءات الوقاية. في الختام، تبقى حالة الطقس متقلبة مع استمرار ارتفاع الحرارة والرطوبة، مما يستلزم انتباهاً خاصاً من السلطات المختصة ل面向 الجمهور بتوجيهات السلامة، و citizen awareness campaigns حول كيفية التعامل مع الطقس الحار، و importance of hydration وارتداء الملابسappropriate.

كما أن التوقعات تشير إلى احتمال هطول أمطار رعدية محلية يوم الأربعاء، مما قد يخفف بعض الشيء من حدة الجفاف في مناطق الصحراء الغربية، لكنها قد تسبب also sudden flash floods في الأودية الجافة، لذا يجب الحذر





baladtv / 🏆 14. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طقس حرارة أمطار رياح ضباب

United States Latest News, United States Headlines