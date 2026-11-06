توقعات الأرصاد لـ 6 نوفمبر: أمطار وعواصف في الإسكندرية ومطروح

الهيئة العامة للأرصاد تحذر من شبورة وكثبان رمليّة وأمطار رعدية في الإسكندرية ومطروح يوم 6 نوفمبر 2026، مع اضطراب بحري شديد على السواحل الشمالية.

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تنبيهًا جويًا مفصلًا لموعد 6 نوفمبر 2026 ، مؤكدةً أنطق سيطر عليه طقس معتدل يميل للحرارة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية. وتشير التوقعات الرسمية إلى أن درجات الحرارة ستكون حارة بشكل خاص على جنوب الصعيد، بينما تنخفض تدريجيًا لتصبح باردة خلال فترات الليل وفي ساعات الصباح الباكر على كافة المناطق.

تفاصيل الشبورة والأمطار المتوقعة

توقعت الهيئة تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وذلك في الفترة الممتدة من الساعة 4 حتى 9 صباحًا. كما تم الإعلان عن فرص لسقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع التركيز على مطروح والعلمين والإسكندرية.

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بالنسبة للمناطق الأخرى، توجد فرص متوقعة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تقترب من 40 في المئة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء. وقد تكون هذه الأمطار رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين، مما يستدعي الحذر الشديد من الانزلاقات المرورية.

اضطراب الملاحة البحرية والرياح

أعلنت الهيئة عن اضطراب شديد في حالة الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، وتشمل هذه المناطق مطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش. وتتراوح سرعة الرياح在这些 المناطق بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مما يؤثر بشكل مباشر على حركة الملاحة.

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يصل ارتفاع الأمواج في تلك المناطق بين مترين و3.5 متر، مما يشكل خطرًا على الصيادين والقوارب الصغيرة. لذا، تنصح الهيئة العامة للأرصاد الجوية جميع الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الأرواح والممتلكات في المناطق الساحلية المتضررة.

التدابير والإجراءات الوقائية

يجب على قائدي المركبات توخي الحذر الشديد خاصة خلال ساعات الصباح الأولى على الطرق السريعة والممتدة من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناة. ينصح ببطء السرعة وتشغيل أضواء التحذير لضمان رؤية أفضل وتجنب الحوادث المرورية الناتجة عن انخفاض الرؤية بسبب الشبورة الكثيفة.

كما يجب على المزارعين في المناطق المتأطرة بالأمطار الرعدية حماية محاصيلهم من تأثيرات الرياح القوية والأمطار الغزيرة. على الجهات الحكومية المعنية بتنظيف المصارف وتصريف المياه استعدادًا لأي فيضانات محتملة نتيجة تركز الأمطار في مناطق الإسكندرية ومطروح.