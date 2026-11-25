تستعرض هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها للحالة الجوية على مصر غداً، مع توقعات بنشاط الرياح وسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها للحالة الجوية في مصر، متوقعة استمرار الأجواء المعتدلة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية. من المتوقع أن يشهد جنوب الصعيد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة ، بينما يسود طقس مائل للبرودة حتى يكون بارداً خلال فترات الليل والصباح الباكر. يأتي هذا التوقع مع تحذيرات مباشرة من مخاطر الشبورة المائية التي قد تعيق الرؤية على الطرق الرئيسية.

تحذيرات من شبورة مائية كثيفة على الطرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية قائدي المركبات من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحاً. وقد تتزايد كثافة هذه الشبورة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد. تشمل المناطق المتأثرة مباشرة القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء بالإضافة إلى شمال الصعيد.

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دعت الهيئة السائقين إلى توخي أقصى درجات الحذر أثناء القيادة في هذه الفترات الزمنية المحددة لتجنب الحوادث المرورية. إن انخفاض الرؤية بسبب هذه الظاهرة الجوية يستلزم استخدام الإضاءة المناسبة والاحتفاظ بمسافة أمان أكبر بين المركبات لضمان سلامة الجميع على الطرق السريعة.

فرص هطول أمطار على مناطق محددة

أوضحت الهيئة وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى 40% تقريباً. تتركز هذه الأمطار بشكل رئيسي على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وشمال سيناء. كما تشمل هذه التوقعات مناطق حلايب وشلاتين في أقصى جنوب مصر، مما قد يؤثر على حركة النقل في تلك المناطق الساحلية والحدودية.

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بالإضافة إلى ذلك، قد تكون الأمطار متوسطة أحياناً بنسبة حدوث تصل إلى 20% على فترات متقطعة. هناك فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة. قد تمتد هذه الأمطار إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى على فترات متقطعة مما يستدعي متابعة النشرات الجوية الدقيقة.

نشاط الرياح وتأثيرها على درجات الحرارة

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى نشاط للرياح أحياناً على أغلب أنحاء الجمهورية. تتراوح سرعة هذه الرياح بين 30 و35 كيلومتراً في الساعة. يحدث هذا النشاط على فترات متقطعة مما قد يسبب اضطرابات بسيطة في حركة المرور الجوية والبحرية في بعض المناطق الساحلية.