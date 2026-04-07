توقعات الأرصاد الجوية: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وشبورة مائية ونشاط للرياح في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس في مصر خلال الفترة من 9 إلى 13 أبريل 2026، محذرة من ارتفاع درجات الحرارة، الشبورة المائية، ونشاط الرياح في بعض المناطق.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات ها لحالة ال طقس في مصر خلال الفترة من الخميس 9 أبريل 2026 وحتى الاثنين 13 أبريل 2026 . وتشير ال توقعات إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على نطاق واسع من الجمهورية، مع ملاحظة اختلافات طفيفة في درجات الحرارة بين المناطق المختلفة. ووفقًا لبيانات الهيئة، من المتوقع أن يتراوح الارتفاع في درجات الحرارة بين درجتين مئويتين وأربع درجات، مما يعني تحسنًا ملحوظًا في الأجواء مقارنة بالأيام السابقة.

وستشهد السواحل الشمالية درجات حرارة تتراوح بين 22 و27 درجة مئوية، بينما ستسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية. أما المناطق الجنوبية، فمن المتوقع أن تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث ستتراوح بين 27 و34 درجة مئوية، مما قد يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الأجواء الحارة. وتدعو الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية والتأكد من تحديث المعلومات أولاً بأول، وذلك للاستعداد الأمثل للتغيرات الجوية المتوقعة.\بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة، أشارت الهيئة إلى أن الطقس سيكون مائلًا إلى البرودة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، في حين يميل إلى الدفء خلال النهار في معظم المناطق، وقد يصل إلى درجة الحرارة الحارة في بعض الأماكن. كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية كثيفة في الصباح الباكر، خاصة خلال الفترة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على بعض الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء. وتوصي الهيئة السائقين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات المرور وتخفيف السرعة وتجنب القيادة المتهورة خلال فترات الشبورة المائية لضمان سلامتهم وسلامة الآخرين. كما نوهت الهيئة إلى توقعات بنشاط للرياح يومي الخميس والجمعة، والذي قد يصاحبه إثارة للرمال والأتربة في بعض المناطق على فترات متقطعة، مما قد يؤثر على مستوى الرؤية الأفقية، لذا يجب على المواطنين الاستعداد لذلك.\من جانب آخر، أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة التغيرات الجوية المتوقعة، وتشمل هذه الاستعدادات التأكد من سلامة المركبات وتجهيزها بالمعدات اللازمة للقيادة في ظروف الرؤية المنخفضة، وتوفير كميات كافية من المياه والمشروبات، خاصة في المناطق التي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة. كما ينصح باتباع الإرشادات الصحية التي تصدرها الجهات المختصة للحفاظ على الصحة والسلامة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة. وشددت الهيئة على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل دوري للحصول على آخر التحديثات والتوقعات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي توصي بها الهيئة لضمان السلامة العامة. وتتوقع الهيئة أن تستمر في إصدار تحديثات مستمرة حول حالة الطقس، وذلك لتقديم الدعم اللازم للمواطنين والمؤسسات المختلفة في التخطيط والتعامل مع الظروف الجوية المتغيرة





