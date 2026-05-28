توقعات الطقس اليوم: أجواء ربيعية مستقرة مع نشاط للرياح وشبورة مائية

تعرف على تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة ال طقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 28 مايو 2026، ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. وأكدت الهيئة استمرار الأجواء الربيعية المائلة للحرارة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح واضطراب في حركة الملاحة البحرية ببعض المناطق.

ويشهد الطقس خلال ساعات النهار ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، لكنه يبقى ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام. وتكون الأجواء معتدلة الحرارة في الصباح الباكر، ثم ترتفع الحرارة تدريجيا مع تقدم النهار، خاصة في المناطق الداخلية. وتشير التوقعات إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم تسجل 31 درجة مئوية في القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما تصل الصغرى إلى 20 درجة. أما السواحل الشمالية فتشهد أجواء أقل حرارة حيث تسجل العظمى 25 درجة والصغرى 18 درجة.

وفي شمال الصعيد تكون الأجواء حارة نسبيا بعظمى 33 درجة وصغرى 19 درجة، بينما تشهد مناطق جنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة بعظمى 37 درجة وصغرى 23 درجة. وتكون الأجواء ليلا معتدلة إلى مائلة للبرودة، خاصة في الساعات المتأخرة من الليل. وحذرت الهيئة من تكون الشبورة المائية الكثيفة صباحا على بعض الطرق، خاصة تلك المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتستمر من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحا.

كما أشارت إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بنسبة حدوث تصل إلى 20%. وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، مما يؤدي إلى اضطراب في الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلومترا في الساعة وارتفاع الأمواج إلى 3 أمتار. أما البحر المتوسط فيكون خفيفا إلى معتدلا بارتفاع أمواج يتراوح بين متر و1.75 متر.

ونصحت الهيئة المواطنين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح الأولى بسبب الشبورة المائية، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية. كما دعت إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عنها أولاً بأول، خاصة للصيادين ومحبي الرحلات البحرية، نظرا لاضطراب البحر الأحمر. وأكدت أن الأجواء الحارة التي تسود جنوب الصعيد تستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، مع شرب كميات كافية من السوائل.

وتستمر الأجواء المستقرة نسبيا خلال باقي أيام عيد الأضحى، مع احتمال ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الجمعة. وتكون الرياح نشطة على أغلب المناطق، دون تأثير كبير على الأنشطة اليومية. ويظل الطقس ملائما للاحتفالات في الهواء الطلق، مع ضرورة استخدام واقي الشمس وارتداء الملابس القطنية فاتحة اللون. وتشير الخرائط الجوية إلى احتمال استمرار فرص الأمطار الخفيفة على مناطق محدودة من السواحل الشمالية حتى نهاية الأسبوع.

وفيما يخص المناطق الساحلية، يسود طقس معتدل على الإسكندرية ومطروح وبورسعيد، مع نشاط للرياح يثير الرمال أحيانا. أما مدن القناة كالإسماعيلية والسويس فتكون الأجواء حارة نهارا معتدلة ليلا. وفي سيناء، تشهد مدينتا شرم الشيخ ودهب طقسا مشمسا مع نسيم بحري منعش، بينما تكون العظمى في نويبع وطابا حوالي 30 درجة. وفي الصعيد، تكون الأجواء شديدة الحرارة في الأقصر وأسوان، حيث تصل العظمى إلى 38 درجة، مع سماء صافية.

وتؤكد الهيئة أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية، مع استمرار تأثير المرتفع الجوي على شرق البحر المتوسط، مما يحد من فرص سقوط الأمطار الغزيرة. وتهيب الهيئة بالمواطنين متابعة التحديثات اليومية للحالة الجوية عبر موقعها الرسمي وصفحات التواصل الاجتماعي





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

طقس درجات حرارة عيد الأضحى شبورة مائية نشاط رياح

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

نزول حتى 9 درجات.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة والظواهر الجويةأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الثلاثاء 24 فبراير 2026 إلى السبت 28 فبراير 2026، مشيرة إلى أن

Read more »

رئيس الوفد يعين ثروت الخرباوي مستشارا قانونيا لحزب الوفد ومؤسسته الإعلاميةأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد ،قرارا حمل رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٦ بتاريخ ٢مارس ٢٠٢٦ بتعيين المستشار ثروت الخرباوى، عضو مجلس الشيوخ ،مستشارا قانونيا لحزب الوفد ،ومؤسسته الإعلامية.

Read more »

رئيس الوفد يُعيّن ثروت الخرباوي مستشارًا قانونيًا لحزب الوفد ومؤسسته الإعلاميةأصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، قرارًا حمل رقم (28) لسنة 2026، بتاريخ 2 مارس 2026، بتعيين ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، مستشارًا قانونيًا لحز

Read more »

زاد 800 جنيه خلال 24 ساعة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآنشهدت أسعار الذهب في السوق قفزة ملحوظة خلال التعاملات المسائية اليوم السبت 28 مارس 2026،..

Read more »

بين القوة والدبلوماسية .. سيناريوهات الحرب الأمريكية الإيرانيةمع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران شهرها الثاني منذ اندلاعها في 28 فبراير 2026

Read more »

حالة الطقس اليوم.. ارتفاع تدريجي في الحرارة وظاهرة جوية تستمر 4 ساعاتتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، ارتفاعًا طفيفًا

Read more »