توقعات الأرصاد لعيد الأضحى 2026: حرارة معتدلة صباحاً وحارة نهاراً

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس المتوقعة خلال عطلة عيد الأضحى من 27 إلى 31 مايو 2026، مع توقعات بدرجات حرارة متفاوتة بين المناطق وإرشادات للقيادة الآمنة.

تستعد الملايين لمتابعة توقعات ال طقس خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جدولاً مفصّلاً لحالة الأجواء المتوقعة من الأربعاء 27 مايو حتى الأحد 31 مايو 2026.

أظهرت التوقعات استقراراً نسبياً في معظم مناطق الجمهورية، مع تنوع واضح بين الصباح الباكر والظهيرة. في الصباح، سيسود جو معتدل على معظم المناطق، بينما تتصاعد درجات الحرارة خلال النهار لتصبح حارة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتصل إلى درجات شديدة الحرارة في جنوب الصعيد. ليلاً، ينتاب أجواء مائلة للبرودة في بعض المناطق، ما يستدعي ارتداء ملابس خفيفة إلى متوسطة حسب المنطقة.





أما بالنسبة للظواهر الجوية، فذكرت الهيئة استمرار تكوّن الشبورة المائية من الرابعة إلى الثامنة صباحاً على طرق زراعية وسريعة قرب المسطحات المائية، لا سيما على الطرق المؤدية إلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء. وقد تتراوح كثافة الشبورة من خفيفة إلى كثيفة في بعضها، ما يستدعي حذر السائقين. كما توقعت فرصاً ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متقطعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إضافة إلى نشاط رياح متوسطة السرعة في أغلب الأنحاء خلال فترات متفرقة من اليوم.





تفصيل درجات الحرارة العليا والسفلى لكل محافظة يظهر تدرجاً واضحاً؛ فمثلاً في القاهرة والوجه البحري تبلغ العظمى 31 درجة مئوية يوم الأربعاء وترتفع إلى 32 درجة يوم الخميس، وتستقر عند 32 درجة باقي أيام العطلة، بينما في جنوب الصعيد تصل العظمى إلى 37 درجة يوم الأربعاء وتصل إلى 39 درجة يومي الجمعة والأحد. وبالنسبة لسكان الصعيد الشمالي، تتراوح العظمى بين 33 و35 درجة طوال فترة العيد.

ولضمان سلامة المواطنين، وجهت الهيئة نصائح قيّمة تشمل القيادة بحذر خلال ساعات الصباح الباكر لتجنّب حوادث الشبورة، وتجنّب الخروج في فترات الذروة الشمسية خاصة في الصعيد، مع متابعة النشرات الجوية اليومية للحصول على أي تحديثات طارئة. هذه التوجيهات تهدف إلى تمكين المواطنين من الاستمتاع بالأنشطة اليومية والبحرية بأمان خلال فترة العيد المبارك





