توقعات الأرصاد الجوية: طقس متقلب وأمطار متوقعة في معظم مناطق البلاد خلال أسبوع أبريل 2026

تتوقع الأرصاد الجوية طقسًا متقلبًا خلال أسبوع أبريل 2026، مع درجات حرارة تتراوح بين الاعتدال والحرارة الشديدة، وفرص للأمطار ونشاط الرياح. تحذر الأرصاد من تكون شبورة مائية كثيفة على الطرق، وتدعو إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

تشهد معظم مناطق البلاد طقس ًا متقلبًا خلال الأسبوع الحالي من شهر أبريل عام 2026، حيث تتراوح درجات الحرارة بين الاعتدال والحرارة الشديدة، مع فرص لل أمطار ونشاط ال رياح .

ووفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية، سيكون الطقس معتدلًا خلال ساعات الصباح الباكر على أغلب المناطق، ثم يتحول تدريجيًا إلى حار خلال ساعات النهار. أما جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن يشهد طقسًا شديد الحرارة، بينما تعود الأجواء إلى الاعتدال خلال ساعات الليل. وتدعو الأرصاد الجوية إلى الحذر الشديد نظرًا لتوقع تكون شبورة مائية كثيفة في الفترة من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

هذه الشبورة الكثيفة قد تؤثر بشكل كبير على مستوى الرؤية الأفقية، مما يستدعي توخي الحذر الشديد أثناء القيادة وتجنب السرعة الزائدة. كما تحذر الأرصاد من أن الرياح النشطة قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد من صعوبة الرؤية ويشكل خطرًا على سلامة المواطنين. بالإضافة إلى ذلك، تشير التوقعات إلى فرص لسقوط أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحيانًا، على مناطق السلوم ومطروح وسيوة. وقد تمتد هذه الأمطار بشكل خفيف إلى العلمين والإسكندرية على فترات متقطعة.

وتتراوح سرعة الرياح النشطة بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية وشمال الصعيد. هذه الرياح قد تتسبب في اضطراب حركة الملاحة البحرية وتؤثر على الأنشطة الزراعية. وتهيب الأرصاد الجوية بالمواطنين باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف الجوية المتغيرة، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم. كما تنصح بتأمين الممتلكات والأشياء القابلة للتطاير تحسبًا لسرعة الرياح.

وتؤكد الأرصاد على أنها تتابع الوضع الجوي باستمرار وستقوم بإصدار أي تحديثات أو تحذيرات إضافية إذا لزم الأمر. وفي سياق متصل، تنصح الأرصاد الجوية بتجنب القيادة في المناطق التي تشهد شبورة مائية كثيفة، وفي حالة الضرورة يجب استخدام المصابيح الأمامية والالتزام بالمسافة الآمنة بين المركبات. كما تحذر من الاقتراب من مصادر الكهرباء أثناء الأمطار الرعدية، وتجنب الوقوف تحت الأشجار أو المباني غير الآمنة. وتدعو الأرصاد الجوية إلى الاستماع إلى النشرات الجوية بانتظام لمتابعة آخر التطورات والتحذيرات.

وتؤكد على أهمية التعاون بين المواطنين والأجهزة المعنية لمواجهة أي آثار سلبية قد تنجم عن هذه الظروف الجوية. وتتوقع الأرصاد أن يستمر هذا الطقس المتقلب خلال الأيام القليلة القادمة، مع فرص لتحسن تدريجي في الأحوال الجوية في نهاية الأسبوع. وتدعو المواطنين إلى الاستعداد لهذه الظروف الجوية المتغيرة واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم. وتؤكد الأرصاد على أنها تعمل بكل طاقتها لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة حول حالة الطقس





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

محبوبة الجماهير.. جيب تودع أشهر سياراتها بسبب نقص المبيعاتجيب تقرر وقف 'واجونير S' الكهربائية لموديل 2026 بعد تراجع حاد في المبيعات

Read more »

هيونداي إلنترا اى دى 2026 تباع بهذه المواصفاتيضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين .

Read more »

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء إلى 92 جنيهًا للمستهلك.. وتراجع البانيهشهدت أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، اليوم الخميس 23 أبريل 2026، تحركات متباينة، حيث

Read more »

سيارات 2026 جديدة في السوق السعودييضم سوق السيارات السعودي الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين .

Read more »

تصنيف مثير لمنتخبات مونديال 2026.. أين يقع الفراعنة بين كبار العالم؟كشفت شبكة Fox Sports الأمريكية عن تصنيف شامل لمنتخبات كأس العالم 2026، حيث قسمت المنتخبات

Read more »

اعتماد جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026.. بعد قليليعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2026 استعداد لاعلانها

Read more »