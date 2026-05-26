توقعات الأرصاد لعيد الأضحى: طقس مستقر ومعتدل على مستوى الجمهورية

هيئة الأرصاد الجوية تعلن عن استقرار الأحوال الجوية خلال أيام العيد، مع أجواء معتدلة، فرص قليلة للأمطار، وحالة بحر ملائمة للمصطافين، ما يتيح للجمهور قضاء العطلة بأمان وراحة.

مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يتسائل المواطنون عن حالة ال طقس ومدى ملاءمته لقضاء العطلة في أماكن طبيعية مثل السواحل والبراري. وقد أطلقت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها الموسمية لتلك الفترة، مشيرة إلى أن الأحوال الجوية ستظل مستقرة على معظم مناطق الجمهورية، ما يوفر بيئة مناسبة للنزهات و الأنشطة الخارجية .

أبدى الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن التحليلات المستندة إلى خرائط الطقس تؤكد استمرارية الأجواء الربيعية المعتدلة، مع درجات حرارة تقارب العشرين درجة مئوية في الصباح وتزداد تدريجياً خلال النهار لتلامس مستويات أعلى قبل أن تنخفض مرة أخرى مع حلول المساء. وقد أشار إلى أن عدة محافظات ستشهد طقساً معتدلاً صادقاً مع مجرد سحب خفيفة في شمال البلاد، بينما قد تتراوح درجات الحرارة في المناطق الصحراوية بين البرودة النسبية في ساعات الليل المتأخرة والدفء المعتدل في النهار.





وفيما يتعلق بأحوال البحر، أكد القياتي أن حالة البحر ستكون ملائمة جداً للمصطافين، خصوصاً على السواحل الشمالية التي تسجل أدنى درجات حرارة مقارنة ببقية الجمهورية، كما أن ارتفاع الأمواج سيتراوح بين نصف إلى مترين، ما يجعل السباحة والأنشطة المائية آمنة للزوار. وقد أضاف أن فرص سقوط الأمطار تبقى محدودة إلى حد كبير خلال أيام العيد، ولن تؤثر سلباً على حركة السفر أو الفعاليات العامة، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية إلى استقرار المناخ العام.

كما أشار إلى أن بعض الطرق الزراعية والصحراوية قد تشهد شبورة مائية خفيفة في الساعات الأولى من الصباح، لكنها ستستمر لفترة قصيرة لا تتجاوز الساعتين، مما لن يعيق الرؤية بشكل ملحوظ في أغلب المناطق.



وبالنسبة للأنشطة اليومية، فإن أجواء عيد الأضحى هذا العام ستوفر فرصاً مميزة للتنزه والاستجمام في الهواء الطلق، حيث يمكن للعائلات الاستفادة من الأجواء المعتدلة للقيام برحلات قصيرة إلى الحدائق العامة أو المواقع الأثرية.

كما أن التنظيم الجيد للطرق وسلامة المرور سيعزز من تجربة السائقين والمسافرين على حد سواء. وفي الختام، شدد الدكتور القياتي على أن الالتزام بتعليمات السلامة على الطرق والسواحل سيضمن للجميع قضاء عطلة مريحة وآمنة، متمنياً للمواطنين عيداً سعيداً وصحياً تحت سماء صافية ومستقرة





