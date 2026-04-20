توقعات الأرصاد: نشاط للرياح وتحسن ملحوظ في درجات الحرارة ليلاً بدءاً من الأربعاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة من الأربعاء إلى الجمعة، حيث تشهد البلاد نشاطاً للرياح يساهم في تلطيف الأجواء ليلاً.

تستعد البلاد لاستقبال فترة من التقلبات الجوية الملحوظة والتي تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 22 أبريل وتستمر حتى الجمعة 24 أبريل، حيث تؤكد هيئة الأرصاد الجوية أن هذه الفترة ستحمل في طياتها تغيرات ملموسة في حالة الطقس ، لا سيما فيما يخص نشاط الرياح الذي سيمتد ليشمل مناطق واسعة من البلاد، بدءاً من السواحل الشمالية وصولاً إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

هذا النشاط الرياحي لا يعد مجرد ظاهرة عابرة، بل هو العامل الرئيسي الذي سيساهم بشكل مباشر في تحسين الإحساس بدرجات الحرارة، مما يضفي طابعاً من الاعتدال على الأجواء، خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، حيث يقلل من حدة الشعور بالرطوبة أو الحرارة المرتفعة. وتشير التقارير الميدانية إلى أن الرياح ستنشط بشكل متقطع على مدار الأيام الثلاثة المذكورة، مما يعمل على تلطيف درجات الحرارة المعتدلة بطبعها في هذا الوقت من فصل الربيع. ففي القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى إلى نحو 28 درجة مئوية، بينما تنخفض الصغرى لتسجل ما بين 15 و16 درجة مئوية، مما يجعل الأجواء الليلية مائلة للبرودة اللطيفة التي تتطلب انتباهاً خاصاً من المواطنين، لا سيما الأطفال وكبار السن، وذلك لتجنب الإصابة بنزلات البرد نتيجة هذا التباين الحراري بين النهار والليل. وعلى صعيد حركة الملاحة البحرية، تتسم الحالة في البحر المتوسط بالاعتدال، إذ يتراوح ارتفاع الأمواج بين 1.5 و2 متر، مع هبوب رياح شمالية غربية توفر ظروفاً مناسبة لممارسة الأنشطة البحرية والصيد. وبالنظر إلى التوقعات التفصيلية لمختلف المناطق، نجد أن السواحل الشمالية ستشهد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 22 و24 درجة مئوية، بينما تبقى الصغرى ثابتة عند 14 درجة مئوية، وهو ما يعكس الأجواء الربيعية المستقرة نسبياً في تلك المناطق الساحلية. أما في مناطق شمال الصعيد، فمن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى لتصل إلى 31 و32 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 15 و16 درجة مئوية، مما يشير إلى طقس دافئ نهاراً يميل للبرودة ليلاً. وتدعو هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية الدورية وتوخي الحذر من التقلبات السريعة في درجات الحرارة، مؤكدة أن هذه الظاهرة الجوية تعد جزءاً من الطبيعة المتقلبة لفصل الربيع الذي نعيشه حالياً، حيث يستمر نشاط الرياح في لعب دور محوري في تعديل موازين الإحساس الحراري ليكون أكثر راحة وملائمة لمختلف الأنشطة اليومية للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية





