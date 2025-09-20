توقعات الأرصاد الجوية ليوم الأحد: طقس معتدل وشبورة مائية واحتمال أمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس ليوم الأحد، مع تفاصيل حول درجات الحرارة، الشبورة المائية، واضطراب الملاحة البحرية. كما تم استعراض أهم الأحداث الجارية، بما في ذلك انطلاق العام الدراسي الجديد، ومباريات رياضية هامة.

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد يوم الأحد 21 سبتمبر طقس ا معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب في أول الليل، ومعتدل الحرارة في آخره. كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم.

وأشار إلى احتمالية ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر، تمتد من الساعة الثامنة وحتى الرابعة صباحًا، على مناطق واسعة من شمال البلاد وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء. كما أضاف أن هناك فرصة لظهور بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب ذلك سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر. بالإضافة إلى ذلك، حذر الدكتور شاهين من اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل خليج السويس، حيث من المتوقع أن تصل سرعة الرياح إلى 30-50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج ما بين 1.5 إلى 2.5 متر. وأشار أيضا إلى فرص هطول أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومدينة حلايب، مما يستوجب متابعة تحديثات الأرصاد الجوية. فيما يخص درجات الحرارة المتوقعة، فقد تم الإعلان عن تفاصيلها في مختلف المدن والمحافظات. ففي القاهرة، تبلغ درجة الحرارة الصغرى 23 درجة مئوية، بينما تصل العظمى إلى 33 درجة مئوية. وفي مدينة 6 أكتوبر، تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية والعظمى 34 درجة مئوية. أما في وادي النطرون، فتبلغ الصغرى 23 درجة مئوية والعظمى 33 درجة مئوية. وفي الزقازيق، تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية والعظمى 33 درجة مئوية. وفي دمياط، تبلغ الصغرى 24 درجة مئوية والعظمى 30 درجة مئوية. وفي السويس، تبلغ الصغرى 23 درجة مئوية والعظمى 34 درجة مئوية. وفي رأس سدر، تبلغ الصغرى 23 درجة مئوية والعظمى 36 درجة مئوية. وفي الطور، تبلغ الصغرى 24 درجة مئوية والعظمى 31 درجة مئوية. وفي الإسكندرية، تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية والعظمى 30 درجة مئوية. وفي السلوم، تبلغ الصغرى 21 درجة مئوية والعظمى 29 درجة مئوية. وفي مرسى علم، تبلغ الصغرى 26 درجة مئوية والعظمى 35 درجة مئوية. وفي أبو رماد، تبلغ الصغرى 26 درجة مئوية والعظمى 35 درجة مئوية. وفي بني سويف، تبلغ الصغرى 21 درجة مئوية والعظمى 33 درجة مئوية. وفي سوهاج، تبلغ الصغرى 23 درجة مئوية والعظمى 35 درجة مئوية. وأخيرا، في أسوان، تبلغ الصغرى 25 درجة مئوية والعظمى 38 درجة مئوية، مما يعكس التباين في درجات الحرارة بين المناطق المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الساحة الإخبارية أحداثا أخرى متنوعة. فقد انطلق العام الدراسي الجديد في المدارس، مع استعدادات مكثفة لاستقبال الطلاب. كما شهدت الساحة الرياضية مباريات مثيرة، حيث حسم مانشستر يونايتد قمة تشيلسي بنتيجة 2-1 في الدوري الإنجليزي، مما أثار حماس الجماهير. وفي سياق آخر، تم تداول مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير برج تبريد نووي في محطة هارتسفيل بالولايات المتحدة، مما أثار جدلا واسعا. كما طالب النادي الأهلي اتحاد الكرة بالتحقيق مع حكم الفيديو في مباراة سيراميكا، مما يعكس التوتر في المنافسات الرياضية. وتتواصل الأخبار مع استعداد المدارس لاستقبال الطلاب في أول أيام الدراسة، حيث تزينت الفصول بالبالونات والكتب، في جو من الفرح والبهجة، مما يعكس الاهتمام بالعملية التعليمية. هذا التقرير يهدف إلى تغطية شاملة للأحداث الجارية، مع التركيز على الظروف الجوية المتوقعة وآخر المستجدات في مختلف المجالات





