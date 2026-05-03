توقعات بنمو اقتصادي قوي لمصر.. وتجديد وديعة كويتية.. وأحوال جوية متغيرة في ألمانيا

نظرة عامة على آخر التطورات الاقتصادية في مصر، بما في ذلك توقعات النمو، وتجديد الوديعة الكويتية، والأخبار المتعلقة بقطاع الطاقة، بالإضافة إلى الأحوال الجوية في ألمانيا.

أكد الدكتور وزير التخطيط المصري توقعاته بتحقيق الاقتصاد الوطني نمواً ملحوظاً بنسبة 6.8% خلال العام المالي 2029/2030، مشيراً إلى أن هذا النمو المتوقع يعكس الجهود الحكومية المستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الاستثمار في مختلف القطاعات.

وأضاف الوزير أن هذه النسبة تمثل هدفاً طموحاً يسعى لتحقيقه من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأوضح أن الحكومة تعمل على تهيئة المناخ الاستثماري من خلال تبسيط الإجراءات وتوفير الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، فضلاً عن تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية.

في سياق منفصل، عقد رئيس الوزراء المصري اجتماعاً مهماً مع ممثلين عن شركة إيني الإيطالية للطاقة، حيث تم التأكيد على اهتمام الحكومة بتعزيز التعاون والشراكة مع إيني في مجال الطاقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تعتبر إيني شريكاً استراتيجياً هاماً، وأن الحكومة حريصة على الاستفادة من خبرات إيني في تطوير قطاع الطاقة المصري. وناقش الاجتماع عدداً من المشروعات المشتركة المحتملة في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للطاقة المتجددة.

وأكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة بتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في قطاع الطاقة، مشيراً إلى أن مصر تسعى لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة. كما تم خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والفرص المتاحة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. على الصعيد الاقتصادي أيضاً، أعلنت عن تجديد وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار أمريكي لمدة عام إضافي، مما يعزز الاحتياطي النقدي لمصر ويساهم في استقرار الاقتصاد الوطني.

يأتي هذا التجديد في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه الكويت لمصر، ويعكس قوة العلاقات الثنائية بين البلدين. بالإضافة إلى ذلك، اتفقت سبع دول منتجة للنفط على رفع إنتاج النفط بهدف تحقيق الاستقرار في الأسواق العالمية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، أوضحت الحكومة حقيقة انتشار شائعات حول رش بعض أنواع الطماطم بمادة الإثيريل لتسريع النضج، مؤكدة أن هذه المادة ممنوعة الاستخدام في الزراعة وتشكل خطراً على الصحة العامة.

وأكدت الحكومة على تكثيف الرقابة على الأسواق ومنع تداول أي منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية. وفي سياق الأحوال الجوية، شهدت مناطق واسعة في ألمانيا ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة خلال شهر مايو، حيث سجلت بعض المناطق 29.4 درجة مئوية، وهو رقم قريب من الرقم القياسي المسجل في عام 2001. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة غداً الاثنين مع توقع هطول أمطار في الشمال والشمال الغربي.

وتشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون أكثر استقراراً في الجنوب الشرقي، بينما ستتكاثر السحب في باقي المناطق مع احتمال هطول زخات أمطار وعواصف رعدية محلية. وستتراوح درجات الحرارة بين 13 و19 درجة في الشمال والشمال الغربي، بينما قد تصل في منطقة لاوزيتس إلى 28 درجة. ومن المتوقع أن يستمر الطقس الجاف في الشمال والشمال الغربي والجنوب الشرقي خلال الأيام القادمة، مع احتمال هطول زخات وعواصف رعدية في مناطق أخرى. وستنخفض درجات الحرارة إلى ما بين 5 و12 درجة خلال الليل.

ومن المتوقع أن يشهد الجنوب والجنوب الشرقي عواصف رعدية قوية خلال ساعات النهار، مع درجات حرارة تتراوح بين 12 و19 درجة في النصف الشمالي، وبين 19 و25 درجة في النصف الجنوبي





اقتصاد مصر النمو الاقتصادي إيني الطاقة الوديعة الكويتية النفط الأحوال الجوية ألمانيا الزراعة سلامة الغذاء

