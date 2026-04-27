توقعات الطقس غدا الثلاثاء: حرارة نهارا وبرودة ليلا وشبورة مائية على الطرق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل على السواحل الشمالية، في حين يسود طقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وتتشكل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تكون هذه الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مما قد يؤثر على حركة المرور. كما تنشط رياح على مناطق من الوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، مما قد يسبب بعض الإزعاج للسكان. بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، مع رياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدلا إلى مضطربا، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر، مع رياح شمالية غربية. وتتنوع درجات الحرارة في محافظات ومدن مصر، حيث تبلغ في القاهرة العظمى 29 والصغرى 17، وفي العاصمة الجديدة العظمى 30 والصغرى 15، وفي الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15.

وتختلف درجات الحرارة في المدن العربية والعالمية، حيث تبلغ في مكة المكرمة العظمى 38 والصغرى 25، وفي الرياض العظمى 37 والصغرى 23، وفي أنقرة العظمى 21 والصغرى 5، وفي طوكيو العظمى 25 والصغرى 17. وتشمل درجات الحرارة في المدن العربية والعالمية أيضا في بيروت العظمى 21 والصغرى 18، وفي دمشق العظمى 23 والصغرى 11، وفي بغداد العظمى 26 والصغرى 17، وفي تونس العظمى 27 والصغرى 16.

وتختلف درجات الحرارة في المدن العالمية أيضا، حيث تبلغ في باريس العظمى 21 والصغرى 12، وفي مدريد العظمى 25 والصغرى 14، وفي برلين العظمى 16 والصغرى 4، وفي لندن العظمى 16 والصغرى 8. وتظهر هذه التباينات في درجات الحرارة تأثيرات المناخ المختلفة على المناطق المختلفة في العالم





