توقعات الأرصاد الجوية وحالة الطقس المقبلة.. وقرارات حكومية بشأن ترشيد الطاقة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس وتفاصيل الظواهر الجوية المتوقعة. في الوقت نفسه، أكد رئيس الوزراء على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وأصدر مجلس الوزراء قرارًا لترشيد استهلاك الغاز والبترول. كما ردت وزارة التعليم على قرارات بشأن خصم درجات الغياب.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ثم يتحول إلى مائل للحرارة إلى حار خلال النهار، ليعود إلى الاعتدال ليلًا مع أجواء مائلة للبرودة. وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد ظواهر جوية مختلفة، حيث ستتكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح الباكر، تحديدًا من الساعة الرابعة حتى التاسعة صباحًا، على مناطق واسعة من شمال البلاد، بما في ذلك القاهرة الكبرى والمدن الواقعة على قناة السويس وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما أشارت الهيئة إلى احتمالية هطول أمطار خفيفة على فترات متقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع توقعات بنشاط للرياح على بعض المناطق، حيث ستتراوح سرعة الرياح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة. وتوقعت الهيئة أيضًا ظهور سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمدن الواقعة على قناة السويس، وربما يصاحب ذلك سقوط رذاذ خفيف بشكل عشوائي.\وفي سياق متصل، ألقى رئيس الوزراء كلمة أكد فيها على أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق الجميع، وأن المواطنين يجب أن يتعاونوا مع الحكومة لتحقيق هذا الهدف. وأوضح أن الحكومة اتخذت عددًا من الإجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، ولكنها تحتاج إلى مساعدة المواطنين لتحقيق نتائج ملموسة. وأكد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك الكهرباء، وستقدم لهم الدعم اللازم لتحقيق ذلك. كما صدر عن مجلس الوزراء قرارًا باعتماد كتاب دوري لترشيد استهلاك الغاز والبترول في جميع جهات الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترشيد استهلاك الطاقة. وفي سياق آخر، ردت وزارة التربية والتعليم على ما تم تداوله بشأن صدور قرارات جديدة تتعلق بآلية خصم درجات من الطلاب نتيجة الغياب، حيث أوضحت الوزارة حقيقة هذه القرارات.\أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة، فسجلت القاهرة الكبرى درجة حرارة عظمى تبلغ 27 درجة مئوية وصغرى 16 درجة مئوية. وفي السواحل الشمالية، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 22 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية. أما في شمال الصعيد، فمن المتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 29 درجة مئوية والصغرى 13 درجة مئوية. وفي جنوب الصعيد، تسجل درجة الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية. هذه الأجواء تتطلب من المواطنين اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصة في المناطق التي تشهد تقلبات جوية، والالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة. وتأتي هذه الإجراءات والتحذيرات في إطار سعي الحكومة لتوفير الطاقة وتقليل استهلاكها، والتأكيد على أهمية التعاون بين المواطنين والحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات





