توقعات الأرصاد الجوية غدًا السبت: موجة حارة وارتفاع الرطوبة يزيدان الإحساس بالحرارة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسًا شديد الحرارة ورطبًا غدًا السبت 13 يونيو 2026، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة، بالإضافة إلى احتمالية شبورة مائية ونشاط رياح. التركيز على تأثير الرطوبة على الإحساس بالحرارة ونصائح للتعامل مع الطقس الحار.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدًا السبت 13 يونيو 2026 طقسًا معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب المناطق، وحارًا على السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة رطب ليلاً على大部分 المناطق، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بحرارة الطقس .

ويأتي هذا الطقس في إطار استمرار الموجة الحارة التي تضرب البلاد، حيث تسجل درجات الحرارة مستويات مرتفعة على معظم الأنحاء، مع زيادة ملحوظة في نسب الرطوبة تزيد من الشعور بالإجهاد الحراري. حسب التوقعات التفصيلية، ستكون القاهرة الكبرى والوجه البحري شديدة الحرارة نهارًا ومعتدلة ليلاً، بينما تكون السواحل الشمالية حارة نهارًا ومعتدلة ليلاً. في شمال الصعيد، سيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا ومائلًا للحرارة ليلاً، وفي جنوب الصعيد شديد الحرارة نهارًا ومائلًا للحرارة ليلاً أيضًا.

من بين الظواهر الجوية المتوقعة غدًا ارتفاع نسب الرطوبة بشكل ملحوظ، مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقسuteur من 1 إلى 2 درجة مئوية. كما يتوقع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا من الساعة 4 إلى 8 صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. سيكون هناك أيضًا نشاط رياح أحيانًا بسرعات تتراوح بين 25 و35 كم/س على مناطق متفرقة مثل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوب البلاد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

فرص الأمطار الخفيفة ضعيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث حوالي 20%، وقد تتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر. تظل الرطوبة العالية هي العامل الأبرز في الطقس غدًا، حيث تؤدي إلى زيادة الإحساس بالحرارة بشكل كبير، مما يعني أن المواطن في القاهرة قد يشعر أن الحرارة تصل إلى 37 أو 38 درجة مئوية رغم أن العظمى المسجلة هي 36 درجة فقط.

لذلك، تنصح الجهات المختصة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً للفئات الأكثر تضررًا مثل كبار السن والمرضى والأطفال، بتجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة، وشرب كميات كافية من الماء، وارتداء ملابس مناسبة. كما يجب الحذر أثناء القيادة في مناطق الشبورة الكثيفة، والانتباه إلى نشاط الرياح التي قد تسبب اضطرابًا في بعض المناطق





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