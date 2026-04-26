توقعات الأرصاد الجوية غدًا الإثنين: طقس مائل للحرارة وأمطار محتملة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية طقسًا مائلًا للحرارة على أغلب الأنحاء مع فرص للأمطار الرعدية على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحري، ونشاط الرياح المثيرة للأتربة. تفاصيل كاملة حول درجات الحرارة في مصر والمدن العربية والعالمية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية ال مصر ية طقسًا مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون حارًا في بعض المناطق، بينما سيكون معتدلًا على السواحل الشمالية. وفي الليل، يسود طقس مائل للبرودة على معظم مناطق البلاد.

وتشير التوقعات إلى فرص هطول أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية، وشمال ووسط سيناء، وشمال الوجه البحري، مع احتمالية أن تكون الأمطار رعدية في بعض الأحيان بنسبة حدوث تقريبية تبلغ 20%. كما توجد فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وجنوب الوجه البحري، وقد تمتد هذه الأمطار إلى مناطق من مدن القناة وبعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بنسبة حدوث مماثلة.

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع نشاط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال وجنوب الصعيد، ومحافظة البحر الأحمر، وسيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة. أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون معتدلة مع ارتفاع الموج بين 1.5 متر و 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية. في حين أن حالة البحر الأحمر ستكون مضطربة مع ارتفاع الموج بين 2.5 متر و 3 أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

يجب على المصطافين ومرتادي البحر توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة العظمى 26 درجة مئوية والصغرى 15 درجة مئوية، بينما تسجل العاصمة الجديدة 27 درجة مئوية للعظمى و 14 درجة مئوية للصغرى.

وتتراوح درجات الحرارة في المدن الأخرى كالتالي: 6 أكتوبر 27/14، بنها 26/15، دمنهور 25/15، وادي النطرون 26/15، كفر الشيخ 25/14، بلطيم 24/15، المنصورة 27/15، الزقازيق 26/16، شبين الكوم 25/15، طنطا 25/15، دمياط 24/17، بورسعيد 24/18، الإسماعيلية 27/16، السويس 26/15، العريش 23/15، رفح 22/14، رأس سدر 27/16، نخل 25/14، كاترين 19/09، الطور 26/18، طابا 23/15، شرم الشيخ 28/18، الغردقة 27/18، الإسكندرية 24/15، العلمين 23/14، مطروح 23/14، السلوم 24/15، سيوة 29/12، رأس غارب 30/20، سفاجا 30/22، مرسى علم 33/23، شلاتين 31/22، حلايب 30/24، أبو رماد 30/20، مرسى حميرة 31/21، أبرق 31/20، جبل علبة 30/20، رأس حدربة 30/22، الفيوم 27/14، بني سويف 27/14، المنيا 27/14، أسيوط 28/15، سوهاج 29/15، قنا 30/17، الأقصر 30/16، أسوان 31/17، الوادي الجديد 30/18، أبو سمبل 29/17. كما تظهر درجات الحرارة في المدن العربية والعالمية تقلبات متفاوتة





