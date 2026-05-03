توقعات الأرصاد الجوية غداً الاثنين: طقس مائل للحرارة وأمطار على السواحل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية طقساً مائلاً للحرارة على معظم الأنحاء غداً الاثنين، مع فرص أمطار على السواحل الشمالية ونشاط للرياح واضطراب في البحرين المتوسط والأحمر.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية المصرية طقساً مائلاً للحرارة على معظم الأنحاء غداً الاثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة على جنوب الصعيد لتصل إلى مستويات حارة.

بينما سيكون الطقس مائلاً للبرودة في الليل على أغلب المناطق. وتشير التوقعات إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة متقطعة على مناطق أخرى من الوجه البحري ومدن القناة وبعض مناطق القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد. كما تتوقع الأرصاد الجوية نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء، مع احتمالية إثارة الرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

وتؤكد الهيئة على اضطراب حالة البحرين المتوسط والأحمر، مع ارتفاع الأمواج يتراوح بين 2.5 و 4 أمتار. وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، ستسجل القاهرة العظمى 24 درجة مئوية والصغرى 14 درجة مئوية، بينما ستصل العظمى في العاصمة الجديدة إلى 26 درجة والصغرى إلى 13 درجة. على السواحل الشمالية، ستتراوح درجات الحرارة بين 20 و 22 درجة مئوية، بينما ستشهد مدن القناة ارتفاعاً في درجات الحرارة لتصل إلى 25-27 درجة مئوية.

في جنوب الصعيد، ستتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية، حيث تسجل شلاتين 32 درجة مئوية وحلايب ومرسى علم وأبو رماد 30 درجة مئوية. وتتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة في البحر الأحمر مرتفعة نسبياً، حيث تسجل الغردقة 26 درجة مئوية وسفاجا 29 درجة مئوية. بالنظر إلى درجات الحرارة في المدن العربية، تشير التوقعات إلى ارتفاع كبير في درجات الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والدوحة والكويت، حيث تتجاوز العظمى 40 درجة مئوية.

بينما ستكون درجات الحرارة معتدلة في بيروت وعمان والقدس وغزة ودمشق. أما في المدن العالمية، فمن المتوقع أن تشهد أنقرة وإسطنبول طقساً بارداً، بينما ستشهد نيودلهي وجاكرتا وبكين طقساً حاراً نسبياً. وتدعو هيئة الأرصاد الجوية المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب نشاط الرياح واضطراب حالة البحرين، خاصةً للملاحة البحرية والصيادين. كما تنصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، وشرب كميات كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الجسم





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأرصاد الجوية الطقس أمطار رياح درجات الحرارة البحر المتوسط البحر الأحمر

United States Latest News, United States Headlines