توقفت سلسلة المكاسب في الأسهم الأمريكية، مع مخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار منشأة إنتاج مواد نووية حديثة التشغيل، ودعا إلى توسيع هائل للترسانة الذرية للبلاد.

توقفت سلسلة المكاسب في الأسهم الأمريكية، مع مخاوف من ال تضخم وال توترات ال جيوسياسية . وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون زار منشأة إنتاج مواد نووية حديثة التشغيل، ودعا إلى توسيع هائل للترسانة الذرية للبلاد.

وقد وصلت التوقعات إلى أكثر من ضعف مستواها السابق خلال السنوات الخمس الماضية، وأصدر تعليماته للمسؤولين بزيادة الإنتاج بشكل أكبر لتحقيق الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل. وذكر كيم أن التوسع كان ضرورياً، نظراً لما وصفه بتفاقم التهديدات الأمنية والمواجهة طويلة الأمد مع القوى المعادية، وأكد مجدداً سياسة البلاد المتمثلة في زيادة قدراتها النووية الرادعة باستمرار. وفي نفس اليوم، عقد اجتماعاً تشاورياً حول تعزيز القوات النووية، إذ حدد كيم المبادئ التوجيهية لتسريع التوسع النوعي والكمي للترسانة النووية لكوريا الشمالية.

وأشار كيم إلى أن البلاد اتخذت قرارات مسؤولة ومهمة، بما في ذلك تحديد التسلسل والضمانات لتنفيذ ما وصفه بأنه خطة واسعة النطاق لتعزيز القوات النووية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن اجتماعاً تشاورياً مهمًا حول تعزيز القوات النووية عُقد في نفس اليوم، إذ حدد كيم المبادئ التوجيهية لتسريع التوسع النوعي والكمي للترسانة النووية لكوريا الشمالية. وأشار كيم إلى أن البلاد اتخذت قرارات مسؤولة ومهمة، بما في ذلك تحديد التسلسل والضمانات لتنفيذ ما وصفه بأنه خطة واسعة النطاق لتعزيز القوات النووية





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تضخم توترات جيوسياسية كيم جونج أون كوريا الشمالية

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