توقفت سلسلة مكاسب الأسهم الأمريكية بسبب مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية، مع إمكانية زيادة رسوم اختبارات القدرات 2026، وتتابع رئيس الوزراء أعمال توفير مخزون احتياطيات الوقود.

توقفت سلسلة مكاسب الأسهم الأمريكية بسبب مخاوف ال تضخم والتوترات الجيوسياسية، حيث أشار وزير التموين إلى اهتمام الدولة بمنظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه. كشفت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن المجلس سيحسم في اجتماعه المقبل الكليات التي يحق لها اختبارات القدرات 2026 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات.

وفقًا للمصادر، ستكون لكليات التربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية والتربية الرياضية حصة في اختبارات القدرات، مع إمكانية إضافة كليات التمريض أو السياحة والفنادق في اجتماع المجلس المقبل. فيما يتعلق بروسوم اختبارات القدرات 2026، تكون رسومها قائمة بنفس الرسوم الموجودة في العام الماضي، والتي كانت مقدرة بـ 800 جنيه لكل كلية من الكليات المشاركة. على الرغم من ذلك، يبقى قرار زيادة هذه الرسوم في يد المجلس الأعلى للجامعات.

في موضوع آخر، أعلن رئيس الوزراء عن تتابعه أعمال توفير مخزون احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تضخم توترات جيوسياسية سلسلة مكاسب الأسهم الأمريكية اختبارات القدرات 2026 رسوم اختبارات القدرات مخزون احتياطيات الوقود

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

النهارده كام رمضان في مصر 2026.. واعرف متى تبدأ العشر الأواخر؟النهارده كام رمضان في مصر 2026 كثر البحث عن النهارده كام رمضان في مصر 2026

Read more »

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد شم النسيم.. هل يتم ترحيلها؟يهتم الملايين بالبحث عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 بعد انقصاء غجازة شم النسيم 2026، ..

Read more »

مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026 بالقاهرة والجيزة لصفوف النقل والشهادة الإعدادية|تفاصيل رسميةتنطلق امتحانات الترم الثاني 2026 في مدارس محافظتي القاهرة والجيزة 16 مايو 2026

Read more »

ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال أبريل 2026ارتفع معدل التضخم 1.2٪ خلال ابريل 2026 مقارنة شهر مارس 2026.

Read more »

تهنئة عيد الأضحى 2026تهنئة عيد الأضحى 2026 هي رسائل تهنئة عيد الأضحى 2026 المكتوبة والمصور والمتنى

Read more »

مسئول بالتنمية المحلية: تكلفة المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة تتجاوز 400 مليار جنيهنشر في: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 2 يونيو 2026 - 11:33 م

Read more »