توقفت سلسلة مكاسب الأسهم الأمريكية بسبب مخاوف من التضخم والتوترات الجيوسياسية. النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تحدثت عن قانون الأسرة المقترح الذي يهدف إلى تعديل نظام 'الرؤية' الحالي إلى نظام 'الاصطحاب' للسماح للأب قضاء وقت أطول مع طفله. الهدف من التعديل هو ضمان حق الطفل في وجود والده داخل حياته بشكل كامل، وليس الاكتفاء بلقاءات محدودة. التعديلات المقترحة تتناول أيضًا أوضاعًا خاصة مثل زواج الأم أو وفاتها، مؤكدة ضرورة عدم عزل الطفل عن والده. رئيس الوزراء يتابع أعمال توفير مخزون احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة.

توقفت سلسلة مكاسب الأسهم الأمريكية بسبب مخاوف من ال تضخم والتوترات الجيوسياسية. النائبة فاطمة عادل، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، تحدثت عن قانون الأسرة المقترح الذي يهدف إلى تعديل نظام 'الرؤية' الحالي إلى نظام 'الاصطحاب' للسماح للأب قضاء وقت أطول مع طفله.

الهدف من التعديل هو ضمان حق الطفل في وجود والده داخل حياته بشكل كامل، وليس الاكتفاء بلقاءات محدودة. التعديلات المقترحة تتناول أيضًا أوضاعًا خاصة مثل زواج الأم أو وفاتها، مؤكدة ضرورة عدم عزل الطفل عن والده. رئيس الوزراء يتابع أعمال توفير مخزون احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة





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تضخم توترات جيوسياسية قانون الأسرة تعديل تسوية تأمين الطاقة

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