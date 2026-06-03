توقفت سلسلة المكاسب في الأسهم الأمريكية بسبب مخاوف التضخم والتوترات الجيوسياسية. واضطرت الدولة إلى التركيز على منظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه. واضحت النائبة نشوى الشريف الحاجة إلى إصدار قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف.

توقفت سلسلة المكاسب في ال أسهم الأمريكية بسبب مخاوف ال تضخم والتوترات ال جيوسياسية . واضطرت الدولة إلى التركيز على منظومة الحماية الاجتماعية ووصول الدعم لمستحقيه. واضحت النائبة نشوى الشريف الحاجة إلى إصدار قانون أحوال شخصية متوازن يحقق العدالة بين جميع الأطراف.

وتساءلت عن سبب تأخر صدور التشريع، مشيرة إلى أن الخلافات بين الطرفين كانت سببًا رئيسيًا في هذا التأخير. وتشهد المجتمع حالة من التوتر حول هذا الملف، في ظل سعي كل طرف للحفاظ على حقوقه. واضحت ضرورة أن يكون القانون الجديد عادلًا ومتوازنًا ولا يتأثر بالتجارب الشخصية للأفراد. ولأن القانون يتعامل مع نفوس بشرية، فلا بد أن يُبنى على معالجة قانونية ورؤية متكاملة مع وجود رقابة حكومية وآليات واضحة تضمن التنفيذ.

واضحت أيضًا ضرورة مراعاة رأي الطفل عبر تقييمات نفسية وزيارات متخصصة. واضحت المنازعات الأسرية أنها لم تؤدِ دورها بالشكل المطلوب في حل النزاعات. ودعت إلى إنشاء لجان متخصصة تعمل ميدانيًا للتعامل مع أطراف النزاع (الزوج والزوجة والطفل)، مع إعادة النظر في آليات التعامل مع قضايا الأسرة. وتساءلت أيضًا: لماذا لا نعتبر الطفل مسؤولية الدولة التي ترعاه طوال حياته؟.

وتابع رئيس الوزراء أعمال توفير مخزون احتياطيات الوقود لضمان استدامة تأمين الطاقة





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