توقيت صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي 2026 في مصر: مواعيد الصلاة في مختلف المدن وأهمية الدعاء والذكر

مع قرب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر لعام 2026، يقدم هذا المقال مواعيد صلاة العشاء في المدن الرئيسية، بالإضافة إلى معلومات حول أهمية الدعاء والذكر وقيام الليل وفضلها في استجابة الدعاء.

يشغل موضوع تحديد موعد صلاة العشاء ب التوقيت الصيفي لعام 2026 في مصر بال الكثير من المواطنين في الوقت الحالي. ومع اقتراب تطبيق التوقيت الصيفي ، يتزايد البحث عن مواقيت الصلاة الجديدة طوال اليوم، وذلك لضمان أداء الفروض في أوقاتها المحددة.

من المقرر أن يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر اعتبارًا من ليلة الخميس الموافق، أي مع بداية الجمعة في منتصف الليل. وسيتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة كاملة، مما يعني أنه بمجرد وصول الساعة إلى الثانية عشرة منتصف الليل، ستتحول مباشرة إلى الساعة الأولى صباحًا. هذا التغيير في التوقيت يؤثر بشكل مباشر على مواعيد الصلاة، ويتطلب من المصلين تعديل جداولهم اليومية وفقًا لذلك.

وقد تم تحديد مواعيد صلاة العشاء بالتوقيت الصيفي في بعض المدن المصرية الرئيسية على النحو التالي: في القاهرة، سيكون موعد صلاة العشاء الساعة 8:51 مساءً. بينما في الإسكندرية، سيكون الموعد الساعة 9:01 مساءً. وفي مدينة الأقصر، سيكون موعد صلاة العشاء الساعة 8:37 مساءً. كما تم تحديد موعد صلاة العشاء في الواحات الساعة 8:58 مساءً، وفي الإسماعيلية الساعة 8:50 مساءً.

هذه المواعيد هي تقديرات أولية وقد تخضع لتعديلات طفيفة بناءً على الظروف الجوية أو أي اعتبارات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يحرص الكثيرون على استغلال هذه الفترة في الدعاء والذكر، مستلهمين من أقوال العلماء الرواد مثل الشيخ علي جمعة، الذي يؤكد على أهمية صفاء القلب ونقاء المطعم في استجابة الدعاء. كما يتداول الناس العديد من الأدعية المستجابة للرزق والعافية، ولتخفيف الخوف والقلق، ولتحقيق الأمنيات. ولا يقتصر اهتمام المواطنين على معرفة مواعيد الصلاة فحسب، بل يمتد ليشمل جوانب أخرى من العبادات والروحانيات.

فكثيرون يتساءلون عن عدد الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم اللازمة لقبول الدعاء، وعن فضل قيام الليل وأفضل أوقاته وعدد ركعاته وكيفية أدائه، وعن أسرار استجابة الدعاء. كما يحرصون على قراءة الأذكار بعد صلاة العشاء، والتي تعتبر من أفضل الأذكار المستجابة لراحة القلب وقضاء الحوائج. إن التوقيت الصيفي فرصة للمسلمين لتعزيز علاقتهم بالله وتقربهم إليه من خلال أداء الفروض والسنن، والدعاء والذكر، والاستغفار والتوبة. كما أنه فرصة لتجديد الإيمان وتطهير القلوب، والسعي نحو حياة أفضل وأكثر سعادة.

إن الالتزام بمواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي يعكس حرص المسلمين على أداء واجباتهم الدينية، ويساهم في بناء مجتمع متدين ومترابط. ويجب على الجميع متابعة التحديثات الرسمية لمواعيد الصلاة للتأكد من دقتها والالتزام بها





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تراجع جماعي في أسعار الدولار بالبنوك ختام تعاملات اليومويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار اليوم الثلاثاء 21 ابريل 2026، ضمن نشرته الخدمية .

Read more »

شروط النجاح في أولى و2 ابتدائي هذا العام.. قرار عاجل من التعليمحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شروط نجاح تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي 2026

Read more »

هيونداي I30 موديل 2026 تباع بهذه المواصفاتيضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين .

Read more »

رسميا الآن.. أسعار صرف الدولار في البنوكويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاربعاء 22 ابريل 2026

Read more »

حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 22-4-2026.. ونقطة تحول في حياتك بعد قرار حاسمتوقعات الخبراء لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الأربعاء 22 4 2026 - الوطن

Read more »

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 22-4-2026.. تخوض تجربة عاطفية جديدةتوقعات الخبراء لمواليد هذا البرج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي اليوم الأربعاء 22 4 2026 - الوطن

Read more »