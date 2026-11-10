توقيع شراكة استراتيجية بين PRE Group وهيلتون باستثمارات 14 مليار جنيه

توقيع اتفاقية شراكة بين PRE Group ومجموعة هيلتون العالمية لتطوير محفظة فندقية باستثمارات 14 مليار جنيه، لإضافة 2000 غرفة ووحدة سكنية في مصر.

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين "PRE Group" ومجموعة "هيلتون" العالمية، وذلك بهدف تطوير وإدارة محفظة فندقية متكاملة في مصر. تأتي هذه الاتفاقية بإجمالي استثمارات يُقدر بنحو 14 مليار جنيه، بهدف إضافة نحو 2000 غرفة فندقية ووحدة سكنية إلى قطاع الخدمات الفندقية في البلاد. وقد حضر مراسم التوقيع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع للقطاع السياحي المصري.

وقّع اتفاقية الشراكة كلٌّ من وليد زكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ "PRE Group"، وجاي هاتشينسون، رئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمجموعة "هيلتون" العالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الخاص والعالمي، بهدف رفع جودة الخدمات الفندقية وتطوير البنية التحتية السياحية التي تستهدف جذب مزيد من الزوار والمستثمرين إلى مختلف الوجهات المصرية.

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تفاصيل المحفظة الفندقية والعلامات التجارية

ووضح وليد زكي أن الاتفاقية تشمل تنفيذ 10 مشروعات مختلفة، تتنوع بين 6 فنادق و4 مشروعات وحدات سكنية تحمل علامة تجارية، تدار تحت مظلة 5 من أرقى العلامات التجارية العالمية التابعة لمجموعة "هيلتون". وتشمل هذه العلامات التجارية: فنادق كانوبي، ومجموعة فنادق تابستري من هيلتون، وفنادق ومنتجعات هيلتون، ودبل تري من هيلتون، وهيلتون جاردن إن. هذا التنوع يضمن تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء بما يتناسب مع طبيعة كل وجهة.

وأضاف وليد زكي أن هذه المشروعات ستُنفذ في وجهات رئيسية ضمن محفظة "PRE Group"، والتي تشمل: تلال العين السخنة، وجبال العين السخنة، وتلال العلمين، وإيفوار إيست. وتُعد هذه Locations مواقع استراتيجية تتميز بمقومات سياحية فريدة، مما يضمن نجاح هذه المشاريع وتكاملها مع المكونات السكنية والخدمات والمرافق الأخرى لتقديم تجارب متكاملة للسكان والزوار على مدار العام.

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المستهدفات الوطنية وتأثير الاستثمار

وتأتي هذه الشراكة في إطار دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الفندقي وتمكينه من تحقيق مستهدفاته القومية، حيث تستهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة رفع الطاقة الاستيعابية الفندقية في مصر إلى نحو 300 ألف غرفة، واستقبال ما يقرب من 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030. ويعد قطاع السياحة من القطاعات كثيفة العمالة والمحركة للعديد من القطاعات المرتبطة به، مما يعزز من دورها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح زكي أن هذه المشروعات عند تشغيلها الكامل من المتوقع أن تسهم في توفير آلاف فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب خلق تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي والعوائد الضريبية للدولة. كما أكد أن الاستثمارات الضخمة التي ضختها الدولة في البنية التحتية والمحاور والمطارات، هيأت البيئة المثالية أمام القطاع الخاص للتوسع في الاستثمارات الفندقية والخدمية.

رؤى القيادة واستدامة النمو السياحي

من جانبه، قال كارلوس خنيصر، الرئيس التنفيذي للتطوير في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى مجموعة "هيلتون"، إن مسيرتهم في مصر بدأت قبل أكثر من 65 عامًا، وما زالوا يرون فرصًا كبيرة للنمو في مختلف أنحاء البلاد. وأضاف أن هذه الشراكة تعزز تجربة الضيافة لتشمل الإقامة الفندقية إلى جانب تملك المنازل، مما يعزز حضور المجموعة في مواقع رئيسية ويتيح لعدد أكبر من الضيوف الاستمتاع بالضيافة التي تشتهر بها هيلتون حول العالم.

وأشار إلى أن هذه التوسعات جاءت استنادًا إلى دراسة متخصصة في قطاع الضيافة طلبتها "PRE Group"، شملت 12 مشروعًا من مشروعاتها في مناطق شرق وغرب القاهرة، والساحل الشمالي، والعين السخنة، ومرسى علم. وأكدت نتائج الدراسة أن التوسع في الفنادق والوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية يأتي في صدارة أولويات المرحلة القادمة من نمو المجموعة، مما يعكس التزامًا طويل الأمد بتطوير القطاع السياحي في مصر.