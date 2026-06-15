توقيع عقود تمويل مشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية أهلية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية و13 جمعية ومؤسسة أهلية، في إطار مشروع ممول من البنك الدولي. يهدف الصندوق من خلال هذه العقود إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين ورفع المستوى المعيشي، مساندةً لخطط الدولة للتنمية. كما نظم الصندوق تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance لبناء قدرات الجهات الشريكة، وشملت التدريبات شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية وربط التمويل بالتدريب والتسويق.

شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ، توقيع عقود تمويل لمشروعات متناهية الصغر بين الصندوق و13 جمعية ومؤسسة أهلية.

جاء ذلك في إطار مشروع التمويل متناهي الصغر الممول من البنك الدولي ضمن المكون الثالث من مشروع 'توسعة برنامج تكافل وكرامة وبناء الأنظمة'، وضمن برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي. وقع العقود ممثلاً عن الصندوق الأستاذة إنجي اليماني، المديرة التنفيذية للصندوق، بالإضافة إلى ممثلي الجمعيات والمؤسسات المشاركة. يهدف الصندوق من خلال هذه العقود إلى تنفيذ أنشطة تمويلية تخفف الأعباء عن المواطنين، وترفع المستوى البيئي والمعيشي للفئات المستهدفة، ومساندة خطة الدولة لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للأسر، سعياً للوصول إلى مجتمع المنتجين.

أكدت وزيرة التضامن أن الصندوق يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في field التمكين الاقتصادي، حيث تنفذ الوزارة من خلاله تدخلات متكاملة لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتعزيز قدرتها على الإنتاج وتحقيق دخل مستدام، في إطار توجه الدولة نحو التوسع في الحماية الاجتماعية عبر التمكين الاقتصادي القائم على الإنتاج والاستدامة. وأضافت أن الوزارة تدعم الجمعيات الأهلية في تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مما يدفع عجلة الإنتاج.

جدير بالذكر أن الصندوق قد نظم تدريبات متخصصة بالتعاون مع بنك مصر وشركة eFinance، بحضور ممثلي الجمعيات المقبولة في المرحلة الأولى من برنامج التمويل المشترك. تأتي هذه التدريبات حرصاً من الصندوق على تأهيل وبناء قدرات الجهات الشريكة لضمان تنفيذ برامج التمويل بكفاءة ووفق الضوابط، ضمن تفعيل المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي.

شملت التدريبات شرح منهجية سلاسل القيمة المجتمعية، وآليات تحديد الفرص الاقتصادية وفق الميزة النسبية لكل محافظة ومجتمع محلي، وربط التمويل بالتدريب والتسويق والتشغيل، بالإضافة إلى شرح النظام المالي الخاص بالصندوق المنفذ بالتعاون مع بنك مصر عبر نظام 'CorePay' ونظام تمكين الخاص بالمنظومة المالية للتمكين





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