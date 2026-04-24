توقيت سجود التلاوة وصفته في الصلاة.. وإفتاء حول وفاة شاب أثناء الإمامة

استفسارات حول سجود التلاوة أثناء الصلاة، وتوقيته، وكيفية أدائه، بالإضافة إلى خبر وفاة شاب أثناء إمامته للمصلين في الغربية.

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا حول توقيت سجود التلاوة أثناء الصلاة ، وهل يجب أن يكون فورًا بعد قراءة آية السجدة أم يجوز تأخيره، وما هي صفة أداء هذا السجود داخل الصلاة .

كما ورد خبر عن وفاة شاب أثناء إمامته للمصلين في مسجد بقرية مسهلة بالغربية، أثناء سجوده. وأجابت دار الإفتاء بأن سجود التلاوة هو سنة مؤكدة سواء داخل الصلاة أو خارجها، وأنه عند المرور بآية سجدة أثناء التلاوة في الصلاة، يجب السجود فورًا عند الوصول إلى موضعها في القرآن الكريم. ويجب التكبير تكبيرتين، الأولى عند الخفض إلى السجود، والثانية عند الرفع منه، سواء كان القارئ إمامًا أو منفردًا، مع عدم رفع اليدين عند النزول للسجود.

ويجوز التكبير سرًا أو جهرًا، ولكن الأفضل للإمام هو الجهر بالتكبير لتنبيه المأمومين. تؤكد الشريعة الإسلامية على أهمية سجود التلاوة، وتعتبره من أفضل الأعمال التي تقرب العبد إلى الله عز وجل، لما فيه من رفع الدرجات وتحقيق الخشوع والتعظيم لله سبحانه وتعالى. وقد ذكرت الآيات القرآنية وصف حال الذين أوتوا العلم، حيث يسجدون لله عند تلاوة آياته، ويقولون سبحان ربنا، ويبكون بخشوع.

وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسجد عند قراءة آية السجدة، ويسجد معه الصحابة حتى لا يجد بعضهم موضعًا لجبهته من كثرة الساجدين. ومع ذلك، يوجد خلاف بين الفقهاء حول حكم سجود التلاوة، حيث ذهب الحنفية إلى أنه واجب، بينما يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه سنة غير واجبة، استنادًا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تركه في بعض الأحيان.

كما يوجد خلاف حول وقت أداء سجود التلاوة، حيث يرى الحنفية أنه يجب أن يكون فورًا بعد تلاوة آية السجدة، وألا يؤخر عن وقت التلاوة بفترة طويلة، كقراءة آيتين أو ثلاث آيات أخرى. أما الحنفية والمالكية في المعتمد والشافعية والحنابلة فيرى أن سجود التلاوة داخل الصلاة يتم بتكبيرتين، تكبيرة للخفض وتكبيرة للرفع، دون رفع اليدين.

وقد توسع الحنابلة فرأوا أن رفع اليدين عند النزول لسجود التلاوة مندوب، استنادًا إلى ما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكبر في كل رفع ووضع وقيام وقعود





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سجود التلاوة الصلاة الإفتاء آيات السجدة الخشوع وفاة الإمامة

United States Latest News, United States Headlines