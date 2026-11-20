هيئة التأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد وافتتاح مقر مؤقت بحي المناخ لتعزيز الخدمات الطبية وتخفيف التكدس بالمحافظة.

أعلن حسام صادق ، المدير التنفيذي ل هيئة التأمين الصحي الشامل، عن إطلاق مبادرات جديدة بمحافظة بورسعيد تشمل توقيع بروتوكول تعاون رسمي مع جامعة بورسعيد ، لافتتاح مقر مؤقت لخدمات المنظومة بحي المناخ، وذلك في خطوة تهدف لتسهيل الوصول للخدمات الطبية وتقليل أوقات الانتظار للمواطنين.

شهدت الجولة الميدانية التي قام بها وفد الهيئة برئاسة صادق، توقيع البروتوكول بحضور اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، واللواء/ محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، والدكتور/ أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، بالإضافة إلى الدكتورة/ هبة عاطف، الدكتورة/ نسرين حسن، والأستاذ/ كريم شهاب، والدكتورة/ سحر الجيار، ومشاركة واسعة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الجهات المعنية.

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توقيع بروتوكول مع جامعة بورسعيد

وقع بروتوكول التعاون كل من الأستاذ الدكتور/ شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، عن الجهة الجامعية، وحسام صادق، عن هيئة التأمين الصحي، لاستغلال الإمكانات الطبية والبشرية والأكاديمية للمستشفى الجامعي، مما يوسع نطاق الخدمات العلاجية المتاحة للمستفيدين ضمن شبكة تضم 23 مستشفى جامعيًا متعاقدًا مع المنظومة.

تمتد فوائد هذا التحالف الاستراتيجي لتشمل الاستفادة من الـ 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، ووحدات الرعاية المركزة والمتوسطة، بالإضافة إلى عيادات الأطفال وحديثي الولادة، والغسيل الكلوي، والمناظير، والمعامل، والأشعة، وقسطرة القلب والمخ، مما يعزز تكامل الرعاية الصحية المتخصصة في المحافظة.

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افتتاح مقر مؤقت بحي المناخ

أوضح اللواء/ إبراهيم أبو ليمون أن تخصيص وتجهيز المقر المؤقت بحي المناخ استجابة مباشرة لرصد التكدس وطول فترات الانتظار بمقر الهيئة الرئيسي خلال جولاته الميدانية، حيث تم رفع كفاءة المبنى بالتنسيق مع الهيئة لتسريع الإجراءات وتخفيف الازدحام وضمان استمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية.

تضمنت الجولة تفقدًا ميدانيًا لأقسام المستشفى الجامعي من قبل المدير التنفيذي والمحافظ للاطلاع على التجهيزات، يليها زيارة لفرع الهيئة حيث التقى العاملون لمتابعة سير العمل ومناقشة آليات تحسين تجربة المواطن ورفع سرعة الاستجابة لشكاواه، مؤكدين على ضرورة تذليل أي معوقات تواجه المنتفعين.