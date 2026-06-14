توقيع اتفاقيتين لفض تشابكات مالية تاريخية بقيمة 196 مليار جنيه

شهد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي توقيع اتفاقيتين لتسوية مديونيات بنك الاستثمار القومي لدى شركات المياه والهيئات الزراعية، بإجمالي 196 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن المالي وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة، وسط تأكيدات على استمرار جهود الإصلاح الهيكلي.

في إطار التنسيق والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة لفض التشابكات المالية التاريخية التي تراكمت بين بنك الاستثمار القومي والجهات الحكومية على مدى عقود، وتنفيذاً للتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مراسم توقيع اتفاقيتين إطاريتين تهدفان إلى تسوية هذه المديونيات التي يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، وبإجمالي مبالغ تصل إلى 196 مليار جنيه.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لإعادة التوازن المالي للهيئات الوطنية وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، مما يسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. وقد تم توقيع الاتفاقية الإطارية الأولى بين بنك الاستثمار القومي والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور كل من أحمد كجوك وزير المالية، والمهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتنص هذه الاتفاقية على تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى تلك الشركات، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025. أما الاتفاقية الإطارية الثانية فشملت تسوية المديونيات بين بنك الاستثمار القومي وكل من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والهيئة الزراعية المصرية، بحضور وزراء المالية والزراعة والتخطيط. وبلغت المديونيات المستحقة للبنك لدى هيئة التعمير الزراعي 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، بالإضافة إلى 306 ملايين جنيه مستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية حتى نهاية مارس 2025.

وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء على استمرار جهود الدولة للانتهاء من ملفات التشابكات المالية، مشيراً إلى أن هذه التسويات تمثل خطوة محورية نحو حل مشكلات تاريخية بين الجهات الحكومية، مما يتيح فرصاً أوسع لتنفيذ عمليات التطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين. من جانبه، شدد وزير المالية على أن التنسيق المشترك بين مؤسسات الدولة يعد انطلاقة قوية في مسار الإصلاحات الهيكلية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لأصول الدولة عبر تطوير الهياكل التمويلية وتحسين أداء الشركات الوطنية.

وأضاف أن هناك تنسيقاً مستمراً مع وزارة الزراعة لتذليل العقبات وتوفير فرص حقيقية للتنمية الزراعية، خاصة في ظل توجه الدولة لزيادة المساحات الزراعية وإعادة تشكيل الخريطة الزراعية. في السياق نفسه، أكد وزير الزراعة على الجهود المبذولة لدفع مسارات التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع والصادرات الزراعية، بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة.

أما وزير التخطيط، فأكد أن هذه التسويات الكبرى تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وترسل رسالة ثقة قوية لمجتمع الأعمال والمستثمرين بأن الدولة جادة في تصفية الملفات المالية العالقة. وأشار إلى أن المباحثات مستمرة لتصفية أي تشابكات متبقية في جهات أخرى، وأن القطاعات المستهدفة تشمل الزراعة والأمن الغذائي ومياه الشرب، وهي قطاعات استراتيجية تمثل أولوية قصوى للأمن القومي المصري.

من جانبها، وصفت وزيرة الإسكان الاتفاقية بأنها نموذج للتنسيق الحكومي، مؤكدة أن تسوية المديونيات ستدعم قدرة شركات مياه الشرب على تقديم خدمات مستدامة وعالية الجودة للمواطنين، بما يحقق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية





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تشابكات مالية بنك الاستثمار القومي الإصلاح الاقتصادي مياه الشرب الزراعة

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