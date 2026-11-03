توقيع مصر اتفاقيتي تمويل مع الإيفاد لدعم الزراعة وإدارة المياه

مصر توقع اليوم الاثنين ٢ نوفمبر ٢٠٢٦ اتفاقيتي تمويل مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بقيمة ٥٨.٢٢ مليون يورو و٤٧٠ ألف دولار لتعزيز الأمن الغذائي.

وقّعت الحكومة المصرية اليوم الاثنين، الثاني من نوفمبر عام ٢٠٢٦، اتفاقيتين استثماريتين تنمويتين هامتين مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية المعروف اختصاراً بـ "الإيفاد"، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية للقطاع الزراعي ودعم إدارة الموارد المائية بشكل مستدام. وحضر مراسم التوقيع الرسمية كل من بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في تجمع دبلوماسي واقتصادي رفيع المستوى. تم توقيع المستندين القانونيين من قبل السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف، والسيد نوفل تلاحيق، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية، مما يعكس التعاون الوثيق بين الأطراف المعنية.

آلية التمويل ومشروع إدارة المياه الموائمة

تأتي اتفاقية تمويل التنمية الميسر بقيمة ٥٨.٢٢ مليون يورو لتنفيذ مشروع "إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل" والمعروف اختصاراً باسم "CROWN"، كأحد أهم محاور المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي". يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد المائية الشحيحة، ورفع قدرة القطاع الزراعي المصري على التكيف مع التداعيات الخطيرة للتغيرات المناخية العالمية. يسعى العقد إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، وتعزيز الإنتاجية الزراعية على نطاق واسع، مما يخدم بشكل مباشر أهداف الأمن الغذائي الوطني ويحسن سبل عيش المجتمعات الريفية والمزارعين المستهدفين.

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دعم الصين لمشاريع الري والصمود الزراعي

إلى جانب التمويل الأوروبي، تم التوقيع على اتفاقية منحة مالية بقيمة ٤٧٠ ألف دولار، مقدمة من موارد مرفق التعاون بين دول الجنوب والتعاون الثلاثي، بتمويل مباشر من وزارة المالية الصينية. يدعم هذا التمويل مشروع تعزيز مكانة مصر لتحقيق الصمود والريادة الزراعية، ويُمثل نموذجاً عملياً ناجحاً للتعاون الثلاثي الذي يجمع بين الخبرات الدولية والموارد المالية للدول النامية. يركز الدعم الصيني على تسهيل نقل وتبني التقنيات الزراعية المتطورة، وممارسات التكيف السريع مع التغيرات المناخية، بالإضافة إلى نشر حلول الزراعة الرقمية الذكية التي تسهم في رفع كفاءة الإنتاج.

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أدوار الجهات المسؤولة والمستفيدين

شارك في مراسم التوقيع المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي يمثل الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع على الأرض، حيث تستهدف الاتفاقيتان دعم جهود التنمية الزراعية والريفية المستدامة في مختلف المحافظات. تعزز هذه الشراكات الدولية قدرة القطاع الزراعي المصري والمجتمعات الريفية على مواجهة التحديات المائية والمناخية المتزايدة، من خلال توفير أحدث السبل التقنية والإدارية. تمثل الاتفاقيتان خطوة حاسمة في دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، وضمان استقرار السلاسل الغذائية المحلية في ظل التحديات العالمية.