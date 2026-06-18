توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وضمان الاستقرار الإقليمي

تم توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران بهدف إنهاء الحرب وضمان سلامة أراضي لبنان. تضمنت المذكرة معايير جديدة لخفض تخصيب اليورانيوم الإيراني ووقف النشاط النووي، مع التأكيد على التكلفة الباهظة للحرب التي وصلت إلى 700 مليون دولار يوميًا. جاء التوقيع بعد مفاوضات مكثفة وبحضور دولي، يعكس رغبة الطرفين في تحقيق السلام الإقليمي.

نشر الحساب الرسمي للبيت الأبيض على منصة إكس مقطع فيديو يوثق توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران . وفي المقابل، بثت وكالة الأنباء ال إيران ية الرسمية إرنا صورًا للرئيس ال إيران ي مسعود بزشكيان أثناء توقيعه نسخة المذكرة الخاصة بالاتفاق مع الولايات المتحدة .

وكان ترامب قد أعلن، في وقت مبكر من صباح الخميس، توقيع نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران، فيما كشف موقع أكسيوس أن واشنطن وطهران وقعتا إلكترونيًا، الأربعاء، مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب. ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى أن المذكرة دخلت حيز التنفيذ عقب التوقيع عن بُعد، مشيرًا إلى أن ترامب وقع شخصيًا نسخة الاتفاق خلال مأدبة عشاء جمعته بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر فرساي، قبل إرسال صورة من الوثيقة الموقعة إلى الجانب الإيراني والوسطاء.

وبحسب ما ذكر، فإن مسودة الاتفاق تتضمن معيارًا جديدًا يقضي بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب إلى الحد الأدنى، إلى جانب بنود تهدف إلى ضمان سلامة أراضي لبنان في أعقاب الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على مواقع تابعة لحزب الله. وأعلن ترامب أن النشاط النووي الإيراني قد تم وقفه، مشيرًا إلى أن التكلفة اليومية للحرب بلغت حوالي 700 مليون دولار.

وتشير التفاصيل إلى أن المذكرة تمثل خطوة هامة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وتأتي في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تخفيف التوترات في المنطقة وضمان الاستقرار. ويعكس التوقيع على المذكرة، الذي جرى في أجواء دبلوماسية، رغبة الطرفين في المضي قدمًا نحو حلول سلمية للملفات العالقة، خاصة تلك المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني والتدخلات الإقليمية. من ناحية أخرى، تakhouss amygdala一





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