توقيع بروتوكول تعاون لإنشاء غرف زرع نخاع العظم بمستشفى مبرة مصر القديمة

وزير الصحة والسكان يوقع بروتوكولًا لإنشاء غرف زرع نخاع العظم بمستشفى مبرة مصر القديمة بمشاركة مجتمع مدني وشركات مقاولات لتعزيز الخدمات الطبية للأطفال.

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح يوم الإثنين، مراسم توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى تطوير البنية التحتية الطبية بمصر. وقع البروتوكول داخل مقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الجديدة، ويجمع بين ثلاثة أطراف رئيسية هي: وزارة الصحة والسكان ممثلة في المؤسسة العلاجية ، ومؤسسة لبلدنا للتنمية والخدمات الاجتماعية الأهلية، وشركة ميكاترونكس إنترناشونال للمقاولات وتجارة الأنظمة.

تفاصيل مشروع تجهيز غرف زرع النخاع

يهدف البروتوكول الموقع إلى تنفيذ مشروع إنشاء وتجهيز غرف زرع النخاع بكافة مشتملاتها الفنية والطبية بمستشفى مبرة مصر القديم. تتولى شركة ميكاترونكس إنترناشونال تنفيذ هذا المشروع الهندسي والخدمي، وذلك وفقًا للمعايير الدقيقة لاعتماد المنشآت الصحية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المعروفة اختصارًا بـ GAHAR.

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أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن هذا التعاون يأتي اتساقًا تامًا مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز دور المشاركة المجتمعية في دعم وتطوير المنظومة الصحية الوطنية. يأتي هذا التوقيع بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، ولا سيما في المجال الحساس والمتخصص لعلاج الأطفال.

ممثلو الأطراف الثلاثة يوقعون البروتوكول

وقّع البروتوكول الرسمي عن وزارة الصحة والسكان الدكتور محمد شقوير رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية، الذي يمثل القطاع الحكومي المسؤول عن التوسع الطبي. كما وقع عن مؤسسة لبلدنا للتنمية والخدمات الاجتماعية الأهلية الدكتورة نوال الدجوي، ممثلة القطاع الأهلي والمنظمات غير الربحية. وفي الجانب التنفيذي والتقني، وقع عن شركة ميكاترونكس إنترناشونال المهندس إبراهيم سليمان لضمان التنفيذ الهندسي السليم.

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حضرت مراسم التوقيع نخبة من المسؤولين والخبراء في المجالات الطبية والإدارية والتنموية. وقد حضر الاجتماع الدكتور شريف مصطفى مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور هاني إمبابي مدير عام الشؤون الطبية والفنية. كما شارك الدكتور تامر النشار مدير عام مستشفى مبرة مصر القديم، واللجنة المنظمة للمستشفى، لتسهيل عملية التنسيق المباشر بين الأطراف.

مشاركة مجتمعية وجهات أكاديمية وأكاديمية

شاركت في مراسم التوقيع شخصيات مرموقة من المجتمع المدني والقطاع الأكاديمي لتعزيز شراكة التأثير المجتمعي. حضر الاجتماع الدكتورة إنجي منصور نائب رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSA، بالإضافة إلى الدكتور نادر البكل رئيس الجامعة، والدكتورة ماهي منصور أمين عام الجامعة، مما يعكس التكامل بين التعليم والبحث العلمي والممارسة الطبية.

كما تضمن الحضور الأستاذة نهلة يس المدير التنفيذي لمؤسسة بلدنا، والسيد الأمير أحمد العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا بشركة integromed. وشاركت السيدة آلاء سليمان نائب رئيس المبيعات والتسويق بشركة AEO، مما يبرز حضور الشركات الدولية والدعم التقني واللوجستي الذي يقدم لهذا المشروع الصحي الوطني الكبير.