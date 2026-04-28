توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ منهج الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية بالتعاون مع اليابان

انطلقت اليوم فعاليات توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتنفيذ منهج الثقافة المالية لطلاب المرحلة الثانوية، في إطار التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسة سبريكس اليابانية وجامعة هيروشيما اليابانية. حضر الحفل عدد من المسؤولين البارزين، الذين أكدوا على أهمية هذا المشروع في تعزيز الوعي المالي بين الطلاب وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل.

وقد حضر حفل التوقيع بمقر البورصة المصرية عدد من المسؤولين البارزين، بينهم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والبروفيسور أوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية. وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على حرص الدولة المصرية على الاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة في مجال التعليم، مشيرًا إلى أن نشر الثقافة المالية بين طلاب المرحلة الثانوية يسهم في تعزيز وعيهم بمفاهيم الإدخار والاستثمار وريادة الأعمال، وإعدادهم للتعامل مع المتغيرات الاقتصادية بشكل واعٍ ومسؤول.

وأشار عبد اللطيف إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الوزارة لتعزيز التعاون مع اليابان، لا سيما في مجال تدريس مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة كيريو، والتي لاقت اهتمامًا كبيرًا من طلاب الصف الأول الثانوي، حيث منح الطلاب الذين نجحوا في اختبار توفاس شهادة معتمدة من جامعة هيروشيما، مما ساهم في صقل مهاراتهم بما يتوافق مع متطلبات العصر الرقمي وسوق العمل. من جانبه، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي المالي بين الشباب، مما يسهم في بناء جيل قادر على إدارة أمواله بكفاءة، وتجنب المخاطر المالية.

كما أشار الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز الشراكة بين مصر واليابان، لا سيما في مجال التعليم المالي، والذي يعد أحد ركائز التنمية المستدامة. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز الثقة المالية بين الطلاب، وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الأسواق المالية بشكل آمن وفعال.

كما أشاد السيد عمر رضوان رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية بهذا التعاون، مؤكدًا أن البورصة المصرية ستقدم الدعم اللازم لتنفيذ هذا المشروع، بما يسهم في تعزيز الثقافة المالية بين الطلاب. وفي ختام الحفل، أعرب البروفيسور أوتشي ميتسو رئيس جامعة هيروشيما اليابانية عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا أن جامعة هيروشيما ستواصل دعم مصر في مجال التعليم المالي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد على أهمية هذا المشروع في تعزيز العلاقات بين مصر واليابان، لا سيما في مجال التعليم والتدريب. وفي هذا الإطار، أشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن الوزارة تعمل جاهدة على تعزيز التعاون مع اليابان في مجال تدريب الكوادر التعليمية وتطوير قدراتهم، بما يحقق نقلة نوعية في جودة العملية التعليمية، ويعد الطلاب لمتطلبات سوق العمل في العصر الرقمي





