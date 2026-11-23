وزير الاتصالات وممثلو الهيئة الوطنية للصحافة يوقعون بروتوكولا لإنشاء منصة الجمهورية التعليمية الرقمية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز جودة التعليم.

وقّع المهندس رأفت هندي ، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عبد الصادق الشوربجي ، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، بروتوكول تعاون استراتيجي يهدف إلى إنشاء وتطوير منصة " الجمهورية التعليمية" الرقمية. وقد حضر مراسم التوقيع كل من النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، للمتابعة والتنسيق الحكومي لهذا المشروع التعليمي الضخم.

آليات التشغيل التقني للمنصة

تناول البروتوكول الآليات التقنية المتقدمة التي ستعتمد عليها المنصة، حيث يتم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة لتقديم تجربة تعليمية تفاعلية وذكية. ويهدف ذلك بشكل مباشر إلى توفير محتوى تعليمي رقمي عالي الجودة، يتناسب مع الاحتياجات الفردية للطلاب، مما يسهم في رفع كفاءة العملية التعليمية بشكل كبير.

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مسؤوليات الوزارة والهيئة في المشروع

تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال المهندس سعد رشدي، رئيس الإدارة المركزية للموارد والمساعدات الفنية والمشرف على الإدارة المركزية للمشروعات التكنولوجية والتعهيد، تقديم الاستشارات الفنية وتصميم البنية التحتية للمنصة. وتشمل هذه المسؤولية دعم استخدام الحوسبة السحابية، وتطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني، إلى جانب التدريب المتخصص لفرق العمل المشغلة للمنصة لضمان استمرارية الأداء.

أما فيما يخص المحتوى التعليمي، فستتولى الهيئة الوطنية للصحافة مسؤولية إعداد وتطوير الدروس الرقمية وبنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية من خلال خبراتها الإعلامية والتعليمية. ويشمل هذا الجزء التعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم، والاستعانة بنخبة من المعلمين والخبراء، كما ستقوم الهيئة بإدارة الهوية الإعلامية والترويجية للمنصة لضمان وصولها للطلاب وأولياء الأمور.

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رؤية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي

أكد المهندس رأفت هندي أهمية هذا التعاون في تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات لتطوير منظومة العمل بالمؤسسات الصحفية القومية، ودعم جهود التحول الرقمي التي تشهدها البلاد حالياً. أوضح الوزير أن المنصة تسعى ليكون نموذجاً متميزاً لتوظيف التكنولوجيا في الخدمات التعليمية، مؤكدين حرص الوزارة على تقديم الدعم الكامل لإنشاء منصة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية العالمية.

وأضاف وزير الاتصالات أن الهدف يتمثل في توسيع الاستفادة من التقنيات الحديثة، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور. وأكد أن المنصة الجديدة ستسعى لتقديم محتوى متكامل وآمن، يجمع بين سهولة الاستخدام والتميز في تقديم المادة العلمية، بما يتوافق مع المتغيرات السريعة في السوق التعليمي الرقمي.

تأثير المنصة على قطاع التعليم

أشاد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بالتعاون المثمر بين الوزارة والهيئة، والذي تضمن سابقاً تطوير الموقع الإلكتروني للهيئة وإطلاق تطبيق للهواتف المحمولة. وصف الشوربجي إنشاء منصة "الجمهورية التعليمية" بأنه تحقيق لحلم سعت مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر وجريدة "الجمهورية" لتحقيقه، مشيداً بالدور المتميز للملحق التعليمي في جريدة الجمهورية.

كما أعرب النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن تقديره للدعم الذي تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمختلف المؤسسات في القطاعات المتنوعة. وأشاد بدوي بالتعاون المستمر بين اللجنة والوزارة، وأثره في تحقيق الأهداف المنشودة، لا سيما في ظل مناقشة مشروعات القوانين المرتقب بحثها خلال الفترة المقبلة لتعزيز البنية التشريعية للتحول الرقمي.

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ويهدف البروتوكول بشكل أساسي إلى توفير بيئة تعليمية شاملة تلبي احتياجات السوق المتنامي، مع التركيز على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور من خلال خدمات مبتكرة. وتسهم هذه الجهود في محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال توفير بدائل تعليمية رقمية موثوقة وعالية الجودة، مما يعزز من شفافية وجودة التعليم في مصر.

حضر مراسم التوقيع كل من المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتور حسام عبد المولى، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للشؤون الفنية والجودة. كما شارك في الحفل حمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد النبي الشحات نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الجمهورية، وأحمد أيوب رئيس تحرير الجريدة، وعادل السعداوي مدير عام مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر، وعدد من قيادات الوزارة.