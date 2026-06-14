تونس تواجه السويد في افتتاح مشوارها بكأس العالم 2026

المنتخب التونسي يبدأ مبارياته في كأس العالم 2026 ضد السويد في مواجهة أوروبية صعبة نسور قرطاج يسعون لتحقيق الفوز وتعزيز فرص التأهل

يستهل المنتخب ال تونس ي مشواره في كأس العالم 2026 ، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمواجهة قوية ضد السويد في الجولة الأولى من دور المجموعات. يتطلع مشجعو تونس والعالم العربي إلى هذه المباراة بحماس كبير، وطالبت الجماهير ببداية قوية وünd three نقاطًا ثمينة ضد منافس أوروبي قوي، لتعزيز فرص نسور قرطاج في التقدم إلى الأدوار الإقصائية وإسعار القلب العربي.

سوف تقام المباراة على أرضية ملعب BBVA، وسيتولى التعليق عليها المعلق التونسي المعروف عصام الشوالي بجانب أحمد البلوشي، مما يضمن تغطية صوتية متميزة لهذا الحدث الكبير. صافرة البداية ستطلق يوم الاثنين الموافق 15 يونيو 2026، الساعة 05:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، ما يعادل الساعة 03:00 صباحًا في تونس.

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