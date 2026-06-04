تويوتا اكسيد ET موديل 2026: تقنية المدى الموسع وتصميم لا يصدق

تعزز تويوتا اكسيد من خياراتها في سوق السيارات الحديثة من خلال تقديم النسخة ET موديل 2026 في السوق السعودي، والتي تضم تقنية المدى الموسع وتصميم لا يصدق.

تعزز اكسيد من توسيع خياراتها في سوق ال سيارات الحديثة من خلال تقديم النسخة ET موديل 2026 في السوق السعودي، والتي تنتمي إلى فئة ال سيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ذات تقنية المدى الموسع .

بقوة 850 حصانًا. تعتمد اكسيد ET الجديدة على نظام كهربائي يتكون من محركين كهربائيين يعملان بالتعاون مع محرك بنزين تيربو سعة 1.5 لتر مخصص لدعم المدى التشغيلي. وتنتج المنظومة مجتمعة قوة تصل إلى 462 حصانًا، فيما يبلغ عزم الدوران 634 نيوتن متر، كما زودت بنظام دفع كلي يوزع القوة على العجلات الأربع.

تستطيع اكسيد ET موديل 2026 الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 4.8 ثانية فقط، وتضم بطارية بسعة 40 كيلوواط ساعة تمكنها من قطع مسافة كهربائية تصل إلى 205 كيلومترات، بينما يرتفع مدى القيادة الإجمالي إلى نحو 1140 كيلومترًا عند الاستفادة من نظام المدى الموسع. وإذ تدعم السيارة اكسيد ET موديل 2026 الشحن السريع بالتيار المستمر، ما يسمح برفع مستوى شحن البطارية من 30 إلى 80% خلال مدة زمنية تستغرق 18 دقيقة فقط.

تعتمد اكسيد ET 2026 على هيكل كبير نسبيًا، حيث يبلغ طول السيارة 4980 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1975 ملم، في حين يبلغ ارتفاعها 1698 ملم، كما تمتد قاعدة العجلات إلى 3000 ملم، وتوفر السيارة صندوق أمتعة بسعة 546 لترًا. وتحصل اكسيد ET على منظومة إضاءة كاملة بتقنية LED تشمل المصابيح الأمامية والخلفية بالإضافة إلى الإضاءة النهارية، كما ترتكز على عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة، إلى جانب شبكة أمامية كبيرة الحجم، ولمسات تجمع بين الديناميكية والطابع الحاد.

تقدم اكسيد ET موديل 2026 في المملكة العربية السعودية، بسعر يتراوح بين 191,266 ريال و204,466 ريال





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تويوتا اكسيد موديل 2026 تقنية المدى الموسع تصميم لا يصدق سوق السيارات الحديثة

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