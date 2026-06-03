تويوتا تكشف عن كورولا هايبرد 2026: تصميم أنيق وأداء هجيني متفوق

تويوتا تطلق كورولا هايبرد موديل 2026 بمواصفات فاخرة تشمل محرك هجين بقدرة 138 حصاناً، شاشة 8 بوصات، ومجموعة تقنيات أمان متقدمة، مع تسعيرة تبدأ من 88 ألف ريال في السعودية.

أعلنت شركة تويوتا اليابانية عن إطلاق طرازها الجديد من الفئة السيدان، وهو تويوتا كورولا هايبرد موديل 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في سوق السيارات التي تعتمد على التقنية الهجينة.

يتميز هذا الطراز بتصميم خارجي أنيق يدمج الخطوط الانسيابية مع واجهة أمامية عصرية ومصابيح LED حادة، إضافة إلى عجلات رياضية تضفي لمسة من الديناميكية. داخل المقصورة، توفر السيارة شاشة معلوماتية قياس 8 بوصات تدعم نظامي Apple CarPlay وAndroid Auto، ونظام صوتي مكوّن من ستة مكبرات، إلى جانب مقاعد جلدية فاخرة ونظام تحكم آلي بالمناخ لضمان راحة الركاب في جميع الظروف.

يعتمد تويوتا كورولا هايبرد 2026 على محرك هجين بسعة 1800 سي سي ينتج 98 حصاناً، في حين يرفع النظام الهجين إجمالي القوة إلى 138 حصاناً، مع علبة نقل أوتوماتيكية تمكّن المركبة من الانطلاق من الثبات إلى 100 كيلومتر/ساعة في تسع ثوانٍ فقط. تم تجهيز الطرازين المتاحين في السوق السعودي بأنظمة أمان متقدمة تشمل التحكم الإلكتروني بالثبات، نظام مكابح الطوارئ، وتحذير الخروج عن المسار، ما يعكس التزام تويوتا بتوفير أمانٍ موثوق به إلى جانب الكفاءة في استهلاك الوقود.

يُطرح الفئتان الأولية والثانية من كورولا هايبرد 2026 في المملكة العربية السعودية بسعر يبدأ من 88 ألف ريال للنسخة الأساسية، وتصل إلى 99 ألف ريال للنسخة الأكثر تجهيزاً. يمثل هذا السعر قيمةً تنافسية في فئة السيارات الهجينة، خاصةً في ظل تاريخ تويوكا الطويل في مجال الابتكار، حيث بدأت الشركة في عام 1936 بإنتاج أول سيارة ركاب (الطراز AA) وتوسعت دولياً في خمسينيات القرن الماضي.

بعد تطوير نظام الإنتاج المعروف باسم نظام إنتاج تويوتا (TPS) واعتماده على فلسفة كايزن لتقليل الهدر، أطلقت الشركة طراز بريوس في 1997 كأول سيارة هجينة تُنتج بأحجام تجارية، مما مهد الطريق لتطورات المستقبل في قطاع السيارات الصديقة للبيئة





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