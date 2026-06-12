ثانوية العامة 2026: تفاصيل عن عملية تصحيح الامتحانات والجدول الزمني

أخبار وزارة التربية والتعليم، تكشف عن تفاصيل عملية تصحيح الامتحانات في الثانوية العامة 2026، وتفاصيل الجدول الزمني للامتحانات. يتم استخدام نظام تصحيح مقالي يعتمد على تقدير نسبي، ويمكن زيادة درجات الطالب بعد التظلمات. يتم استخدام التصحيح الإلكتروني في 85% من المواد، ويتم استخدام البابل شيت الإلكتروني لتسهيل عملية التصحيح. الجدول الزمني للامتحانات يبدأ رسميًا بعد 8 أيام من الآن، وسيبدأ الامتحانات في 21 يونيو 2026.

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق ماراثون الثانوية العامة، لطلاب المرحلة النهائية في التعليم الثانوي، وسط حالة من الترقب بين الجميع من الطلاب إلى أولياء الأمور لهذا الحدث الأهم في مشوار كل طالب.

رئيس الوزراء: خدمات علاجية مجانية لمواطني القرى والمناطق الأكثر احتياجاً بكفر الشيخ الاتحاد الأوروبي: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام دائم بالشرق الأوسط في البداية كشف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، تفاصيل عن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة تعتمد على نظام يهدف لتحقيق العدالة للطلاب، موضحًا أن تصحيح الأسئلة المقالية يتم وفق تقدير نسبي قد يختلف من مصحح لآخر، حيث قد يحصل الطالب على 7 أو 6 درجات من 10.

وتابع الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، خلال برنامج شكل تاني تقديم الإعلامية داليا وفقي على قناة صدى البلد: في حال إعادة التصحيح بواسطة مختص آخر قد تصل الدرجة إلى 9، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخضع للتقدير الشخصي، لذلك تتيح الوزارة نظام التظلمات بعد إعلان النتائج، حيث يتم مراجعة ورقة الإجابة وعرضها على مستشار المادة، وإذا ثبت استحقاق الطالب لزيادة في الدرجات سواء درجة أو درجتين أو نصف درجة يتم إضافتها فورًا لضمان حصوله على حقه.

الهدف من هذه الإجراءات هو طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وتحقيق العدالة وأضاف الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في أخبار وزارة التربية والتعليم، أن الهدف من هذه الإجراءات هو طمأنة الطلاب وأولياء الأمور وتحقيق العدالة، لافتًا إلى أن نظام المجمعات الامتحانية الذي تم تطبيقه يضم نحو 632 مجمعًا على مستوى الجمهورية تحتوي على حوالي 2200 لجنة، حيث يتم تجميع عدد من المدارس المتقاربة داخل مجمع واحد لتسهيل أعمال المراقبة والتأمين والمتابعة، بما يضمن ضبط العملية الامتحانية وتوفير الهدوء للطلاب، حتى وإن كانت بعض المجمعات أبعد قليلًا عن محل السكن، إلا أن ذلك يظل في إطار تنظيم أفضل للامتحانات وتحقيق الانضباط.

التصحيح الإلكتروني أصبح يغطي نحو 85% من إجمالي درجات المواد، حيث يتم إدخال ورقة الإجابة إلى جهاز مبرمج على الإجابات الصحيحة، ليقوم بقراءتها فورًا بدقة عالية اعتمادًا على البابل شيت الذي يعبئه الطالب، دون تدخل بشري مباشر في التصحيح، مما يضمن سرعة ودقة إعلان النتائج. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 سينطلق رسميًا بعد 8 أيام من الآن.

وبحسب المواعيد المعتمدة رسميًا من وزير التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة 2026 يوم 21 يونيو 2026. جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 فيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 المعتمد رسميًا من وزير التربية والتعليم لطلاب النظامين القديم والجديد، ومدارس المتفوقين، ومدارس المكفوفين





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