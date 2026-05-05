ثبات أسعار البنزين والسولار في مصر حتى أكتوبر 2026

أعلنت وزارة البترول المصرية تثبيت أسعار البنزين والسولار بأنواعها المختلفة حتى أكتوبر 2026، مع تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات. يأتي هذا القرار في ظل متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراته على أسواق الطاقة.

استقرت أسعار البنزين والسولار اليوم الثلاثاء عند مستويات أسعار شهر مارس الماضي، وذلك بعد فترة من التذبذب والتوقعات بزيادات جديدة. أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن تثبيت الأسعار الحالية لجميع أنواع الوقود في محطات التوزيع على مستوى جمهورية مصر العربية.

يأتي هذا القرار في ظل متابعة دقيقة للوضع الاقتصادي العالمي وتأثيراته على أسواق الطاقة، بالإضافة إلى تقييم مستمر لتكاليف الإنتاج والتوريد. وقد شهدت الأسعار زيادة في شهر مارس الماضي، وذلك استجابة للظروف العالمية المتغيرة، وعلى رأسها التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية التي أثرت على أسعار النفط الخام. وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار السوق المحلية وتوفير الوقود للمواطنين بأسعار معقولة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد.

وتفصيلاً، حددت وزارة البترول سعر لتر البنزين 95 عند 24 جنيهًا مصريًا، بينما بلغ سعر لتر البنزين 92 نحو 22.25 جنيهًا مصريًا. أما البنزين 80، فيُباع بسعر 20.75 جنيهًا مصريًا للتر الواحد. واستقر سعر لتر السولار عند 20.50 جنيهًا مصريًا. وتؤكد الوزارة على أن هذه الأسعار ملزمة لجميع محطات الوقود على مستوى الجمهورية، وأنه لا يحق لأي محطة بيع الوقود بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية المحددة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز وغاز السيارات، حيث سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلية (12.5 كجم) حوالي 275 جنيهًا مصريًا، بينما بلغت الأسطوانة التجارية (25 كجم) حوالي 550 جنيهًا مصريًا. ويتراوح سعر غاز تموين السيارات بين 10 و13 جنيهًا مصريًا للمتر المكعب. وتأتي هذه الأسعار في إطار حرص الحكومة على توفير كافة أنواع الوقود للمواطنين والقطاعات المختلفة بأسعار مناسبة.

وفيما يتعلق بمستقبل أسعار الوقود، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن إلغاء اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وتعليق المراجعات الدورية التي كانت تُجرى كل ثلاثة أشهر. وأوضحت الوزارة أن الأسعار الحالية ستظل سارية حتى أكتوبر 2026 على الأقل، ما لم تطرأ تطورات استثنائية في الأسواق العالمية أو في تكلفة الإنتاج تستدعي إعادة النظر فيها قبل ذلك الموعد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول، المهندس محمود ناجي، أن الوزارة تواصل رصد تحركات أسعار النفط الخام والمنتجات البترولية في الأسواق الدولية بشكل يومي، وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية للسوق المحلية. وتأتي هذه الخطوة بهدف تحقيق الاستقرار في السوق المحلية وتجنب التقلبات السعرية المفاجئة التي قد تؤثر على المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وتؤكد الوزارة على التزامها بتوفير الوقود اللازم لتلبية احتياجات السوق المحلية بأسعار عادلة ومناسبة





