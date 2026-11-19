المحامي ثروت الخرباوي يوضح تداعيات حكم محكمة بدر على جماعة الإخوان، مؤكدا منع سفر الأعضاء وتأثير الحكم على شبكاتهم المالية والقانونية عالمياً.

أكد المحامي والمفكر ثروت الخرباوي ، أن القرار القضائي الصادر من محكمة بدر والمتعلق بإدراج شخصيات وكيانات مرتبطة ب جماعة الإخوان الإرهابية على القوائم الرسمية للتطرف، يعد ضرباً مؤسفاً ومهماً للتنظيم الدولي. وأشار الخرباوي إلى أن هذا القرار، الذي استهدف كياناً بارزاً مثل مجلس مسلمي أوروبا ، يحمل تداعيات واسعة قد تمتد إلى عرقلة تحركات الأعضاء وتجميد أنشطتهم المالية خارج الحدود المصرية.

تفاصيل الإدراج وتأثيره على مجلس مسلمي أوروبا

يأتي هذا التطور القانوني كجزء من إجراءات قضائية صارمة تستهدف الهيكل التنظيمي للجماعة الإرهابية، حيث شمل القرار إدراج عدد من الشخصيات والكيانات المرتبطة بالإخوان على القوائم الرسمية. وشدد الخرباوي على أن تسمية مجلس مسلمي أوروبا ضمن هذه القائمة تعكس عمق التهديد الذي يمثل هذا الكيان، وتؤثر بشكل مباشر على شرعيته وفعاليته في العمل الخارجي. ويهدف هذا الإجراء إلى قطع شرايين الدعم المالي واللوجستي التي يعتمد عليها التنظيم في أنشطته عبر الحدود.

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الآليات القانونية وطرق الطعن في الأحكام

وضح ثروت الخرباوي خلال استضافته مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج نظرة على قناة صدى البلد، أن النظام القانوني المصري يفتح باب الطعن على القرارات القضائية أمام أصحاب المصلحة. وأوضح أن الأشخاص والكيانات التي وردت أسماؤها بشكل صريح في القرار القضائي لهم الحق القانوني الكامل في تقديم الطعن واستئناف الحكم. وأشار المحامي إلى أن مهلة الطعن المحددة قانوناً تبلغ أربعين يوماً، مع الأخذ في الاعتبار إضافة موعد المسافة الزمنية للمقيمين خارج البلاد، مما يوسع الإطار الزمني للإجراءات.

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صعوبة إنكار الانتماء للمحكوم عليهم

استبعد الخرباوي نجاح المنتمين للجماعة الإرهابية في تقديم طعن ناجح ضد الحكم القضائي، معتبراً أن انفتاحهم التاريخي على إعلان الانتماء للجماعة في مناسبات سابقة يجعل مهمة الإنكار شبه مستحيلة. وأشار إلى أن هذه الاعترافات العلنية السابقة تستخدم كدليل قاطع على الصلة الحقيقية، مما يعزز موقف الدولة القضائية ويقلل من فرص التلاعب بالمعلومات. وهذا الموقف يحد من القدرة على الدفاع القانوني القائم على نفي الهوية أو الانتماء التنظيمي المعترف به علناً.

الآثار الميدانية ومنع السفر والدولية

>يترتب على هذا القرار منع الأشخاص المدرجين في القائمة من دخول الأراضي المصرية، كما يمنع الموجودين حالياً داخل البلاد من مغادرتها تحت أي ذريعة. وأضاف المحامي أنه من الممكن إعداد ملفات قضائية متكاملة وشاملة تتضمن كافة المستندات والأدلة الثبوتية، وإرسالها إلى الدول التي يقيم بها هؤلاء المتهمون. ويمكن أن يؤدي هذا الإجراء إلى إرباك حركة التنظيم الدولي، حيث تزداد الضغوط القانونية والمالية عليه عالمياً، مما يعزل أعضاءه ويقيد قدراتهم على التحرك بحرية.