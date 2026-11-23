مكتبة الطفل والشباب بطامية تنفذ سلسلة أنشطة ثقافية وفنية لتوعية الأطفال وتعزيز انتمائهم لوطنهم ضمن دوري المكتبات السابعة.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بطامية بمديرية الثقافة بالفيوم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية، وذلك في إطار فعاليات دوري المكتبات في دورته السابعة، والتي تحمل شعار "حكاية مصر من الجذور للإنجاز". جاءت هذه الفعاليات بالتعاون الوثيق مع مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، تحت إشراف ياسمين ضياء ، مدير عام ثقافة الفيوم، بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال والنشء وتعزيز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وإنجازاته.

ورش العمل التوعوية والمعرفية للأطفال

استهلت المكتبة فعالياتها يوم السبت 21 نوفمبر بورشة حكي بعنوان "المدن والمجتمعات العمرانية"، قدمتها ماريان مدحت، أمينة مكتبة الطفل. تناولت الورشة تطور الحياة العمرانية في مصر منذ نشأة القرى على ضفاف نهر النيل، مع التركيز على اعتماد المصريين القدماء على الزراعة والتعاون، وصولًا إلى تطور القرى وظهور المدن والأسواق والطرق والمباني ومؤسسات التعليم والعمل والعبادة.

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وشهد يوم الأحد 22 نوفمبر محاضرة توعوية بعنوان "الطاقة والبيئة"، قدمها عبد الله حسين، أمين المكتبة. تطرقت المحاضرة إلى أهمية الطاقة في تحقيق التنمية ودورها في حياة الإنسان والمجتمع، مع التأكيد على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد الطبيعية، والتوعية بتأثير الاستهلاك المفرط للطاقة على البيئة.

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التعريف بالمشروعات القومية ومناهضة التنمر

في إطار الأنشطة الفنية، نفذت نجلاء عبد الرحمن، أمينة نادي المرأة، ورشة عمل لتعليم الفتيات كيفية تنفيذ وردة باستخدام ورق الكانسون، بخطوات بسيطة وخامات متاحة. وفي يوم الاثنين 23 نوفمبر، استمرت الفعاليات بمحاضرة بعنوان "التعريف بالمشروعات القومية"، قدمتها ماريان مدحت، وعرفت خلالها الأطفال بمفهوم المشروعات الكبرى التي تستهدف تطوير مصر وتحسين حياة المواطنين.

علاوة على ذلك، تضمنت الفعاليات نشاطًا توعويًا بعنوان "لا للتنمر" على هامش زيارة طالبات مدرسة طامية الثانوية الفنية الصناعية بنات. هدفت الفعالية إلى ترسيخ قيم احترام الآخرين وتقبل الاختلاف، ونشر المحبة والتسامح، مع مشاركة الفتيات في تنفيذ عمل ورقي تفاعلي يحمل عبارات إيجابية مناهضة للتنمر. كما اختتمت الأنشطة بورشة فنية للرسم بعنوان "رسم شجرة ومناظر طبيعية" نفذها الأستاذ محمود سالم، وكيل المكتبة.