وفقًا للمصادر المحلية، تم العثور على 12 جثة داخل قارب مطاطي تم تلفظهما بالأمواج غرب مطروحال نبات، بعد مرور بعض الوقت على تلقي المسلمون للهجرة عن طريق قارب متفاوت والسياح في البحر الأبيض المتوسط. بشأن طلب رفع سن التقاعد، كرر النائب إيهاب منصور، مقررا سنيًا لرفع سن التقاعد سنويا لاابرز من 61 عاما، وفقا للتقديرات. بخلاف ذلك، حصل اللاعب يوسف إبراهيم على تأهل لبطولة "سي بالم هيلز" العالمية للإسكواش، التي أقيمت على ملاعب نادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، وفاز في المباراة النهائية على منافسه كريم جواد، بفوزه بنتيجة 3-1 في نتيجة الأشواط التالية: 11-9، 9-11، 13-11، 11-4. مع ذلك، يظل الفائز بالجائزة يشكل نفسه في مباراة نهائية أمام مصطفي عزل يوم السبت، قد يكون بصوت عالٍ وقد يحقق اللقب.

العثور على 12 جثة داخل قارب مطاطي قذفتهم الأمواج إلى شاطئ سيدي براني غرب مطروحالنائب إيهاب منصور: هناك نية برفع سن المعاش لـ 61 عاما بدءا من العام المقبلتأهل يوسف إبراهيم، لاعب نادي وادي دجلة، المصنف السابع عالميًا، إلى نهائي بطولة"سي بالم هيلز" العالمية للإسكواش، المقامة على ملاعب نادي بالم هيلز بمدينة السادس من أكتوبر، بعد فوزه في مباراة نصف النهائي على منافسه كريم جواد، المصنف الرابع عالميًا، بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 11-9، 9-11، 13-11، 11-4، في مباراة استغرقت 62 دقيقة، ليُسجل بذلك أول تأهل له إلى نهائي البطولة في مسيرته الاحترافية. وبهذا الفوز، يقترب يوسف إبراهيم من حصد اللقب، حيث من المقرر أن يخوض المباراة النهائية أمام مصطفى عسل، المصنف الأول عالميًا، مساء اليوم السبت، في مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي والتتويج باللقب.

جدير بالذكر أن بطولة"بالم هيلز" العالمية تُعد من أبرز البطولات الدولية في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش، حيث تُقام في مصر بمشاركة نخبة من أفضل لاعبي ولاعبات اللعبة من مختلف دول العالم. وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 1,403,000 دولار أمريكي، بواقع 701,500 دولار لفئة الرجال، ومثلها للسيدات





إصابة 12 شخصا في حريق مصنع دهانات بالعاشر من رمضانأصيب 12 شخصا بإصابات متنوعة؛ إثر نشوب حريق كبير في مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان

إصابة 12 شخصا في حريق مصنع دهانات بالعاشر من رمضانأصيب 12 شخصا بإصابات متنوعة؛ إثر نشوب حريق كبير في مصنع دهانات بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان. وتم نقل المصابين إلى مستشفى العاشر من رمضان

أنغام تحيي حفل غنائي في البحرين يوم 12 يونيوتحيي الفنانة أنغام، حفلًا غنائيًا على مسرح الدانة بمركز البحرين العالمي للمعارض، يوم 12 يونيو المُقبل، ضمن سلسلة حفلاتها الصيفية.

العثور على 12 جثة داخل قارب مطاطي قذفتهم الأمواج إلى شاطئ سيدي براني غرب مطروحاستقبل مستشفى مرسى مطروح العام 12 جثة؛ قذفتهم الأمواج بشاطئ قرية أبو غليلة بمدينة سيدي براني بغرب محافظة مطروح، وذلك بعد تعرض رحلة هجرة غير شرعية للفشل بسبب نفا

