ثمانون عاماً على ميلاد الفنان نور الشريف.. فيلسوف الفن

احتفال بذكرى ميلاد الفنان نور الشريف، واستعراض مسيرته الفنية الغنية وإسهاماته في السينما والدراما والمسرح. تسليط الضوء على حياته الشخصية وتحدياته، ودوره في دعم المخرجين الشباب وتشجيع الإبداع.

ثمانون عاماً على ميلاد ال فنان نور الشريف ، الفيلسوف الذي ترك بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن ال مصر ي والعربي. ولد محمد جابر، الاسم الحقيقي ل نور الشريف ، في الثامن والعشرين من أبريل عام 1946، وعاش طفولة صعبة بعد وفاة والده في سن مبكرة.

ترعرع في كنف عائلته، مقدراً جهودهم وتضحياتهم رغم الظروف المادية والعاطفية الصعبة. اختارت شقيقته عواطف اسمه الفني "نور الشريف"، بينما ساهمت زوجته الفنانة بوسي ووالدتها في دعم طموحه الفني. بدأ نور الشريف مسيرته الفنية في ظل الظروف الصعبة التي أعقبت نكسة عام 1967، حيث سعى إلى اكتساب الخبرة من خلال الأدوار الثانوية. اكتشفه المخرج محمد فاضل وراهن على موهبته في مسلسل "القاهرة والناس"، مما فتح له أبواب الشهرة والنجاح.

كان نور الشريف مثقفاً محباً للقراءة والمناقشة، وكان يحرص على معالجة قضايا المجتمع في أعماله الفنية. لم يتردد في دعم المخرجين الشباب وإنتاج الأفلام الجديدة، مؤمناً بأهمية إعطاء الفرصة للمواهب الواعدة. دافع نور الشريف عن حرية الإبداع، قائلاً: "اتركوا له حرية الجنون طالما الجميع عاقل، لعل بعد مرور الوقت نكتشف أهميته واختلافه". استغل كل فرصة أتيحت له بذكاء، واختار أدواره بعناية، مع الحرص على تقديم أعمال متنوعة ومختلفة.

قدم نور الشريف أكثر من 200 عمل فني بين السينما والدراما والمسرح، تاركاً إرثاً فنياً خالداً. كان نور الشريف فناناً متعدد الأوجه، جسد شخصيات متنوعة، من "الظالم والمظلوم" إلى "رجل الأقدار". لقد نجح في الوصول إلى قمة الفن والجلوس على عرشه، تاركاً "سيرة ومسيرة" عابرة للزمن. لقد كان نور الشريف بحق فيلسوف الفن، الذي أثرى الحياة الثقافية والفنية في مصر والعالم العربي





