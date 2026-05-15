ثورة الابتكار في جامعة المنصورة الأهلية: تطوير دراجة كهربائية ذكية لتعزيز النقل المستدام

تقرير مفصل حول نجاح طلاب هندسة الميكاترونكس بجامعة المنصورة الأهلية في تصميم وتنفيذ دراجة كهربائية ذكية، ودور الجامعة في تحويل البحث العلمي إلى منتجات صناعية تدعم الاقتصاد الوطني.

في خطوة تعكس التطور النوعي الذي تشهده منظومة التعليم العالي في مصر، كشف الدكتور محمد عبد العظيم، رئيس جامعة المنصورة الأهلية ، عن إنجاز تقني متميز حققه طلاب كلية هندسة الميكاترونكس ، حيث نجح الطلاب في تطوير مشروع متكامل لدراجة كهربائية ذكية.

هذا المشروع لا يمثل مجرد ابتكار طلابي عابر، بل يجسد تحولاً استراتيجياً في فلسفة الجامعات المصرية، التي بدأت تبتعد عن الدور التقليدي المتمثل في تقديم المحاضرات والنظريات التعليمية، لتتحول إلى منصات حقيقية لإنتاج المعرفة وتطوير حلول تطبيقية تلامس احتياجات الصناعة الوطنية وتساهم بشكل فعال في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو المستقبل. ومنذ أن رأت جامعة المنصورة الأهلية النور في عام 2020، وضعت نصب عينيها هدفاً أساسياً وهو تقديم مخرجات تعليمية مختلفة وغير تقليدية.

وقد تجلى ذلك في الاستثمار المكثف في البنية التحتية الحديثة وتجهيز معامل متطورة للغاية، تمنح الطلاب البيئة الخصبة لتحويل أفكارهم من مجرد مخططات على الورق إلى نماذج ملموسة قابلة للتطبيق على أرض الواقع. وأشار رئيس الجامعة إلى أن التحدي الأكبر الذي واجه الطلاب لم يكن في توليد الفكرة المبتكرة فحسب، بل في القدرة على تحويل هذه الفكرة إلى نموذج رياضي دقيق.

هذا النموذج هو الذي يسمح للمهندسين والباحثين بقياس كفاءة المنتج بدقة متناهية، وتحديد مدى مساهمته الفعلية في توفير استهلاك الطاقة وتقليل التكاليف الإنتاجية، مما يرفع من القيمة التنافسية للمنتج النهائي. وقد مر مشروع الدراجة الذكية برحلة تطوير شاقة ومنظمة داخل أروقة معامل وورش الكلية، حيث بدأت العملية بمراحل التصميم الهندسي الأولي، ثم انتقلت إلى مرحلة التنفيذ الفعلي للنموذج الأولي.

هذه التجربة التعليمية المتكاملة منحت الطلاب فرصة ذهبية لمحاكاة الواقع الصناعي الحقيقي بكل تعقيداته وتحدياته، مما يساهم بشكل مباشر في إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل، ويمتلكون مهارات ريادة الأعمال والابتكار التي تتطلبها العصر الحديث. إن دمج الجانب الأكاديمي بالجانب التطبيقي هو السبيل الوحيد لردم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات الصناعة.

وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أكد الدكتور عبد العظيم أن النموذج الأول من هذه الدراجة الذكية لن يتوقف عند حدود المعمل، بل سيخضع في الفترة المقبلة لسلسلة من الاختبارات الصارمة والمتخصصة داخل مراكز القياس والجودة والمعايرة المعتمدة. تهدف هذه الاختبارات إلى التأكد من سلامة المنتج وكفاءته التشغيلية، تمهيداً لتحويله من نموذج تجريبي إلى منتج تجاري يمكن إنتاجه على نطاق واسع.

إن الهدف النهائي للجامعة هو تحويل كافة الأبحاث والمعارف الأكاديمية إلى منتجات تنافسية تسهم في دعم خطط الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز مجالات الطاقة النظيفة والنقل المستدام، مما يقلل من الانبعاثات الكربونية ويحافظ على البيئة. إن هذا التوجه الابتكاري في جامعة المنصورة الأهلية يأتي في سياق أوسع من النهضة التعليمية التي تشهدها مصر، حيث تسعى الجامعات الأهلية إلى خلق جيل من المبتكرين القادرين على إيجاد حلول لمشكلات المجتمع.

إن نجاح طلاب الميكاترونكس في ابتكار هذه الدراجة هو رسالة قوية بأن العقل المصري قادر على المنافسة عالمياً إذا ما توفرت له الإمكانيات والبيئة الداعمة. ومن المتوقع أن يفتح هذا المشروع الباب أمام شراكات جديدة بين الجامعة والقطاع الصناعي، مما يسهل عملية تسويق الابتكارات الطلابية وتحويلها إلى شركات ناشئة تساهم في توفير فرص عمل جديدة للشباب وتدعم التوجه الوطني نحو التصنيع المحلي والاعتماد على الذات في تكنولوجيا النقل الأخضر





