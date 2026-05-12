ثورة طبية جديدة: ابتكار أدوية غير هرمونية لإنهاء معاناة النساء مع أعراض سن اليأس

تسلط التقارير الطبية الضوء على ظهور جيل جديد من العلاجات المبتكرة التي تستهدف الهبات الساخنة والتعرق الليلي دون الاعتماد على الهرمونات، مما يفتح آفاقاً علاجية آمنة لملايين النساء اللواتي يواجهن مخاطر صحية تمنعهن من استخدام العلاج الهرموني التقليدي.

تمثل مرحلة انقطاع الطمث تحولاً فسيولوجياً ونفسياً عميقاً في حياة ملايين النساء حول العالم، حيث يصاحب هذا التحول مجموعة من الأعراض المزعجة التي قد تؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية والقدرة على ممارسة الأنشطة المعتادة.

ومن أبرز هذه التحديات ما يعرف بالهبات الساخنة والتعرق الليلي الشديد، وهي حالات ناتجة عن اضطراب في تنظيم حرارة الجسم بسبب تذبذب مستويات الهرمونات. لسنوات طويلة، كان العلاج الهرموني البديل هو الخيار الأول والأساسي للتخفيف من هذه المعاناة، إلا أن هذا المسار العلاجي لم يكن متاحاً أو آمناً لجميع النساء، خاصة أولئك اللواتي يعانين من تاريخ مرضي يتضمن جلطات دموية أو أمراض القلب، أو اللواتي لديهن مخاوف مشروعة من زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الثدي، مما ترك فئة كبيرة من النساء دون حلول طبية فعالة.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير طبية حديثة عن بزوغ فجر جديد في العلاجات الدوائية من خلال تطوير جيل من الأدوية غير الهرمونية التي تمنح أملاً حقيقياً لهذه الفئات، حيث يعمل الدواء الجديد المعروف باسم فيزولينيتانت بطريقة ثورية تختلف جذرياً عن العلاج الهرموني التقليدي. فبدلاً من تعويض نقص الإستروجين أو البروجسترون، يستهدف هذا العقار مسارات عصبية محددة في منطقة الدماغ المسؤولة عن تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يؤدي إلى استقرار الحالة الحرارية وتقليل وتيرة وشدة الهبات الساخنة دون التدخل في التوازن الهرموني العام للجسم.

وقد دعمت هذه النتائج دراسة علمية رصينة نشرت في مجلة بي إم جي عام 2024، والتي شملت نحو 400 امرأة في الفئة العمرية ما بين 40 و65 عاماً، حيث أظهرت النتائج تحسناً ملموساً وسريعاً في تقليل التعرق الليلي والهبات الساخنة، بل إن بعض المشاركات شعرن بالفرق خلال أسبوع واحد فقط من بدء العلاج، وهو ما يعد إنجازاً طبياً كبيراً. ومن جانبه، أشار البروفيسور والجيت ديلو، الخبير في الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بمستشفى هامرسميث في لندن، إلى أن هذا الابتكار قد يمثل تغييراً جذرياً في البروتوكولات العلاجية المتبعة، متوقعاً أن تستفيد منه حوالي نصف مليون امرأة في بريطانيا وحدها، لا سيما اللواتي يمثل العلاج الهرموني خطراً على حياتهن بسبب احتمالات الإصابة بالانصمام الرئوي أو الجلطات.

ولا تتوقف الفوائد عند هذا الحد، بل تمتد لتشمل مريضات سرطان الثدي اللواتي يواجهن أعراض سن يأس حادة وقاسية نتيجة العلاجات الكيميائية التي تسبب انخفاضاً مفاجئاً في الهرمونات. ورغم أن الدواء لم يتم اعتماده بشكل كامل لهذه الفئة في بعض الأنظمة الصحية مثل هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إلا أن هناك تجارب سريرية واسعة النطاق تجري حالياً في كندا على أكثر من 500 سيدة لضمان الأمان والفعالية المطلقة.

وبالتوازي مع ذلك، يبرز دواء آخر وهو إلينزانيتانت، الذي لا يكتفي بمعالجة الهبات الساخنة بل يركز أيضاً على تحسين جودة النوم التي تتدهور غالباً في هذه المرحلة، مما يجعله خياراً مثالياً للنساء اللواتي دخلن سن اليأس بسبب علاجات السرطان. ومع ذلك، يؤكد الأطباء أن أي تدخل دوائي يجب أن يتم بحذر، حيث قد تظهر بعض الآثار الجانبية مثل الصداع، آلام البطن، الإسهال، أو الشعور بالتعب والأرق، بالإضافة إلى تنبيهات نادرة تتعلق بوظائف الكبد في حالات محددة.

وختاماً، يشدد الخبراء على أن العلاج الدوائي يكتمل بتبني نمط حياة صحي، يشمل تجنب المثيرات مثل الأطعمة الحارة والكافيين والكحول، والالتزام بممارسة الرياضة بانتظام، وتحسين بيئة النوم، واللجوء إلى العلاج السلوكي المعرفي للتعامل مع الضغوط النفسية المصاحبة لهذه المرحلة، لضمان عبور هذه الفترة من حياة المرأة بأقل قدر من المعاناة وأقصى قدر من الصحة والعافية





