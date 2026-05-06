ثورة في قطاع الطاقة المصري: اكتشافات غاز مليارية تعزز مسيرة الاكتفاء الذاتي

كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن اكتشافات ضخمة للغاز الطبيعي في حقل دينيس ومنطقة أبو ماضي، مؤكداً دورها في خفض فاتورة الاستيراد وتحقيق قفزة في إنتاج الطاقة بحلول 2027.

شهد قطاع الطاقة في الدولة المصرية تطورات جوهرية ومبشرة تعكس الرؤية الاستراتيجية التي تتبناها الحكومة لتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. وفي هذا السياق، كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل اكتشاف جديد وواعد للغاز الطبيعي في منطقة دلتا النيل، وتحديداً في منطقة أبو ماضي بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذا الاكتشاف من المتوقع أن يضيف معدلات إنتاج تصل إلى 50 مليون قدم مكعب، مما يساهم في تلبية الطلب المحلي المتزايد. وأشار مدبولي إلى أن الميزة التنافسية لهذا الاكتشاف تكمن في موقعه القريب جداً من الشاطئ، وهو الأمر الذي سيسرع من عمليات الربط والتشغيل، مما يسمح بإدخاله حيز الإنتاج الفعلي بحلول صيف العام المقبل، وبالتالي الاستفادة القصوى منه في مواجهة ذروة الاستهلاك الصيفية التي تشهد ضغطاً كبيراً على الشبكات القومية.

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتقليل الفاتورة الاستيرادية للغاز الطبيعي، مما يخفف الضغط على العملات الأجنبية ويدعم ميزان المدفوعات المصري. وفي سياق متصل بالعمليات الاستكشافية في المياه العميقة، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن نتائج زيارته للحفار القاهر 2 العامل في البحر المتوسط، حيث تم الكشف عن حقل دينيس الجديد الذي يمثل نقلة نوعية في احتياطيات مصر من المحروقات.

ووفقاً للتقديرات الأولية، فإن احتياطيات هذا الحقل تتجاوز 2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى كميات ضخمة من المكثفات تقدر بأكثر من 130 مليون برميل. وأكد مدبولي أنه عند اكتمال مراحل الإنتاج في هذا الحقل، سيبلغ الإنتاج اليومي ما بين 500 و600 مليون قدم مكعب، وهو ما يغطي وحده ما يتراوح بين 8 إلى 10% من إجمالي احتياجات مصر من الغاز الطبيعي. ومن المتوقع أن يدخل هذا الحقل مرحلة الإنتاج الفعلي في النصف الثاني من عام 2027.

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة كانت تدرك وجود مؤشرات إيجابية في حقل دينيس، إلا أنها التزمت بالشفافية والمهنية عبر تأجيل الإعلان الرسمي حتى يتم تأكيد الأرقام بدقة من قبل الشركات العالمية المسؤولة عن التنفيذ، مؤكداً أن خريطة الطاقة المصرية في تحسن مستمر بفضل تضافر الجهود المحلية والدولية. ولم تتوقف الطموحات عند هذه الاكتشافات، بل أشار مدبولي إلى وجود مجموعة أخرى من الاكتشافات المبشرة التي تخضع حالياً لدراسات تفصيلية دقيقة من قبل شركات عالمية كبرى، معرباً عن ثقته بأن عام 2026 سيكون عاماً حافلاً بالإعلانات عن تطورات إيجابية جديدة في هذا الملف.

وأكد أن الهدف النهائي هو عودة مصر إلى مربع الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، وتحويلها إلى مركز إقليمي لتداول الطاقة، وهو ما سيعود بالنفع على الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وبالتوازي مع هذه النجاحات الطاقية، تتابع الحكومة المصرية الملفات الاقتصادية والاجتماعية بدقة، حيث تم رصد معدلات التضخم الشهرية لشهر أبريل الماضي والتي سجلت ارتفاعاً بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس من عام 2026، وهو ما يتطلب إجراءات نقدية ومالية حازمة للسيطرة على الأسعار.

كما تولي الدولة اهتماماً بالغاً بملف الحماية الاجتماعية، حيث برزت مطالبات من نائب رئيس اتحاد المعاشات بضرورة تيسير إجراءات صرف المستحقات المالية لعدد كبير من المواطنين الذين واجهوا صعوبات في تحصيل حقوقهم التأمينية. وعلى الصعيد الدبلوماسي والاقتصادي الخارجي، تواصل مصر تعزيز نفوذها الاقتصادي في القارة الأفريقية، حيث عقد وزير الخارجية اجتماعاً موسعاً مع ممثلي الشركات المصرية العاملة في أفريقيا، وذلك لبحث سبل تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية في القارة السمراء، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في تنويع الشركاء التجاريين.

وفي سياق الأخبار الإقليمية، أفادت تقارير وكالة رويترز بعبور ناقلة غاز طبيعي مسال ثانية تابعة لشركة أدنوك عبر مضيق هرمز، مما يعكس استمرار تدفقات الطاقة العالمية رغم التوترات الجيوسياسية في المنطقة. إن هذه الحزمة من التطورات، بدءاً من الاكتشافات الغازية الضخمة وصولاً إلى التحركات الدبلوماسية في أفريقيا، ترسم صورة لمصر تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي السريع وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وتأمين موارد الطاقة للأجيال القادمة، مع الاعتماد على العلم والتخطيط الدقيق في إدارة الموارد الوطنية





